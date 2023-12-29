***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 12:13
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara ili Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesi 107 Adet Gayrimenkulün Değerlemesi
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Ankara ili Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesinde yer alan 107 Adet (37 Mesken, 66 Ofis, 3 Asma Katlı Mağaza ve 1 Mağaza) Gayrimenkullerin, 2023/ASCEGYO-036 nolu Değerleme Raporu ektedir.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230486
BIST
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13:027.440
En Düşük
|Değişim
|: 0,60%
|| 44,15
|Açılış
|: 7.415
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|Önceki Kapanış
|: 7.396
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7.415
En Yüksek
7.492
13:0229,5556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1315
|Açılış
|: 29,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
13:0232,6876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0147
|Açılış
|: 32,4500
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|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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33,0757
En Düşük
32,5446
13:021.961,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,35
|Açılış
|: 1.961,69
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
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1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler13:02
|DIRIT
|11,44
|495.787
|% 10,00
|
|QNBFL
|924,50
|14.984.296
|% 9,99
|
|ANELE
|12,24
|23.878.196
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|41.466.276
|% 9,97
|
|DYOBY
|24,92
|44.073.033
|% 9,97
|
|EYGYO
|8,20
|11.919.191
|% -60,19
|
|AYES
|27,50
|676.954
|% -6,72
|
|PRZMA
|39,86
|16.257.018
|% -6,21
|
|MTRYO
|6,74
|1.561.430
|% -3,99
|
|LKMNH
|58,30
|11.078.280
|% -3,80
|
|GUBRF
|146,90
|7.039.724.950
|% 5,00
|
|SKBNK
|4,20
|1.724.112.783
|% 1,45
|
|THYAO
|229,20
|1.588.255.803
|% 0,09
|
|AKBNK
|36,76
|1.362.697.509
|% 2,00
|
|ISCTR
|23,24
|1.163.538.427
|% 2,83
|
|SKBNK
|4,20
|1.724.112.783
|% 1,45
|
|ISGYO
|15,24
|1.004.937.194
|% 7,48
|
|EKGYO
|6,93
|443.066.193
|% -0,14
|
|YKBNK
|19,65
|1.098.196.986
|% 2,18
|
|ISCTR
|23,24
|1.163.538.427
|% 2,83
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5510
|29,5556
|% 0,45
|
|Euro
|32,6737
|32,6876
|% 0,04
|
|Sterlin
|37,4353
|37,6230
|% 0,20
|
|Frank
|35,0109
|35,2219
|% 0,80
|
|Riyal
|7,8564
|7,8958
|% 0,40
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,70
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|1.002,58
|1.004,90
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.115,57
|1.122,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,87
|77,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,59
|2.064,92
|% 0,66
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