***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşZeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara ili Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesi 107 Adet Gayrimenkulün DeğerlemesiRapor Tarihi26.12.2023AçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan Ankara ili Çankaya ilçesi Büyükesat Mahallesinde yer alan 107 Adet (37 Mesken, 66 Ofis, 3 Asma Katlı Mağaza ve 1 Mağaza) Gayrimenkullerin, 2023/ASCEGYO-036 nolu Değerleme Raporu ektedir.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230486BIST