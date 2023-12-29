***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşZeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGaziantep ili Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri mahallesinde bulunan Gayrimenkullerin DeğerlemesiRapor Tarihi26.12.2023AçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Öğretmenevleri mahallesi 8707 ada 14 parselde bulunan 6 Katlı Betonarme Mesken, Ofis, İşyeri ve arsası olan Gayrimenkullerimizin, 2023/ASCEGYO-040 nolu Değerleme Raporu ektedir.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230506BIST