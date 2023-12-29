***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 13:47
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Çakmak mahallesinde bulunan Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Çakmak mahallesi 5809 ada 3 parseldeki, 18 adet Bağımsız Bölüm olan Gayrimenkullerimizin, 2023/ASCEGYO-046 nolu Değerleme Raporu ektedir.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230520
BIST
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15:447.467
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 70,82
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.492
15:4429,5528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1287
|Açılış
|: 29,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
15:4432,6918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0189
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
15:441.962,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.962,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:42
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|ANELE
|12,24
|25.009.429
|% 9,97
|
|TARKM
|551,50
|326.349.469
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.516.910
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.433.044
|% 9,96
|
|EYGYO
|8,20
|18.041.940
|% -60,19
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,44
|45.126.053
|% -5,71
|
|LKMNH
|57,80
|19.039.938
|% -4,62
|
|INTEM
|206,20
|39.539.638
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,50
|9.421.592.968
|% 7,58
|
|THYAO
|229,50
|2.353.227.819
|% 0,22
|
|SKBNK
|4,31
|2.262.881.707
|% 4,11
|
|AKBNK
|36,74
|1.971.348.350
|% 1,94
|
|ISCTR
|23,40
|1.877.713.300
|% 3,54
|
|SKBNK
|4,31
|2.262.881.707
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,89
|660.969.654
|% -0,72
|
|ISGYO
|15,24
|1.201.376.647
|% 7,48
|
|ISCTR
|23,40
|1.877.713.300
|% 3,54
|
|YKBNK
|19,63
|1.577.431.097
|% 2,08
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5480
|29,5530
|% 0,44
|
|Euro
|32,6819
|32,6924
|% 0,06
|
|Sterlin
|37,5161
|37,7043
|% 0,41
|
|Frank
|35,1739
|35,3858
|% 1,27
|
|Riyal
|7,8582
|7,8976
|% 0,42
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,74
|23,78
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,73
|1.007,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.118,88
|1.125,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,36
|77,36
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.065,33
|2.065,67
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:42
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