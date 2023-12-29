***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 14:23
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.12.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz mahallesinde bulunan Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz mahallesi 5 Adet Arsa 1 Adet Bağ olan Gayrimenkullerimizin, 2023/ASCEGYO-011 nolu Değerleme Raporu ektedir.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230552
BIST
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15:447.467
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7.415
En Yüksek
7.492
15:4429,5528
En Yüksek
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|Açılış
|: 29,4900
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|Önceki Kapanış
|: 29,4000
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29,8525
En Düşük
29,3811
15:4432,6918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 32,5700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,36%
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|Açılış
|: 1.962,31
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
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1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler15:44
|DIRIT
|11,44
|1.327.990
|% 10,00
|
|TARKM
|551,50
|326.459.217
|% 9,97
|
|TRCAS
|19,30
|42.661.371
|% 9,97
|
|ANELE
|12,24
|25.011.204
|% 9,97
|
|KUYAS
|53,55
|63.433.044
|% 9,96
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|EYGYO
|8,20
|18.066.006
|% -60,19
|
|SAMAT
|40,50
|8.713.889
|% -10,00
|
|ENSRI
|25,40
|45.210.184
|% -5,86
|
|LKMNH
|57,80
|19.042.597
|% -4,62
|
|INTEM
|206,20
|39.539.638
|% -3,69
|
|GUBRF
|150,60
|9.445.656.817
|% 7,65
|
|THYAO
|229,40
|2.357.270.311
|% 0,17
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|AKBNK
|36,78
|1.976.495.434
|% 2,05
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|SKBNK
|4,30
|2.265.455.645
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,89
|663.937.868
|% -0,72
|
|ISCTR
|23,42
|1.880.878.823
|% 3,63
|
|ISGYO
|15,26
|1.201.935.251
|% 7,62
|
|YKBNK
|19,65
|1.580.858.220
|% 2,18
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5447
|29,5528
|% 0,44
|
|Euro
|32,6803
|32,6918
|% 0,06
|
|Sterlin
|37,5154
|37,7036
|% 0,41
|
|Frank
|35,1726
|35,3845
|% 1,27
|
|Riyal
|7,8565
|7,8959
|% 0,40
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|23,75
|23,77
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,71
|1.007,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.119,79
|1.124,75
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,31
|77,31
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.065,11
|2.065,38
|% 0,66
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