***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.12.2023Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşZeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGaziantep ili Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz mahallesinde bulunan Gayrimenkullerin DeğerlemesiRapor Tarihi26.12.2023AçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz mahallesi 5 Adet Arsa 1 Adet Bağ olan Gayrimenkullerimizin, 2023/ASCEGYO-011 nolu Değerleme Raporu ektedir.Kamuoyuna Saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230552BIST