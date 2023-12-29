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***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

29.12.2023 16:18
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Güvenevler mahallesinde bulunan Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar

Şirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Güvenevler mahallesi 5170 ada 4 parseldeki, 6 katlı Betonarme Mesken ve Arsası olan Gayrimenkullerimizin, 2023/ASCEGYO-049 nolu Değerleme Raporu ektedir.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230631


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Platin 1.004,90 1.005,88 % 0,66  
Paladyum 1.104,02 1.111,26 % 0,66  
Brent Pet. 77,69 77,69 % 0,66  
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