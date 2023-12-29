***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 16:52
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı mahallesinde bulunan Gayrimenkullerin Değerlemesi
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
Şirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şahinbey ilçesi Bağlarbaşı mahallesi 236 ada 2 parseldeki, 2 adet Bağımsız Bölüm olan Gayrimenkullerimizin, 2023/ASCEGYO-052 nolu Değerleme Raporu ektedir.
Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230681
BIST
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18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 7.396
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7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1385
|Açılış
|: 29,5700
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|Önceki Kapanış
|: 29,4000
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29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0752
|Açılış
|: 32,6000
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|Önceki Kapanış
|: 32,5000
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33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.962,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,70
|Açılış
|: 1.962,04
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|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
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1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.877.192
|% 10,00
|
|BORLS
|33,22
|96.583.107
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.744.206
|% 10,00
|
|DIRIT
|11,44
|1.625.910
|% 10,00
|
|KCAER
|30,16
|128.253.081
|% 9,99
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|EYGYO
|8,30
|23.732.360
|% -59,71
|
|SAMAT
|40,50
|18.554.417
|% -10,00
|
|MTRYO
|6,36
|3.591.677
|% -9,40
|
|TKNSA
|29,06
|116.239.265
|% -4,47
|
|EBEBK
|71,30
|90.403.379
|% -3,58
|
|GUBRF
|153,80
|10.584.770.676
|% 9,94
|
|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
|
|AKBNK
|36,46
|3.037.095.180
|% 1,17
|
|SKBNK
|4,34
|3.029.211.419
|% 4,83
|
|ISCTR
|23,26
|2.770.387.148
|% 2,92
|
|SKBNK
|4,34
|3.029.211.419
|% 4,83
|
|EKGYO
|6,88
|955.702.261
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.426.397.497
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,26
|2.770.387.148
|% 2,92
|
|ISGYO
|15,51
|1.540.626.903
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5582
|29,5642
|% 0,48
|
|Euro
|32,7523
|32,7805
|% 0,33
|
|Sterlin
|37,5289
|37,7171
|% 0,45
|
|Frank
|35,1662
|35,3780
|% 1,25
|
|Riyal
|7,8613
|7,9007
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,80
|23,84
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,75
|1.008,70
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,45
|1.116,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,70
|77,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,64
|2.064,00
|% 0,66
|