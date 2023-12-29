***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşZeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGaziantep ili Şehitkamil ilçesi Burak mahallesinde bulunan Gayrimenkullerin DeğerlemesiRapor Tarihi26.12.2023AçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Burak mahallesi 3878 ada 12 parseldeki, 2 adet Bağımsız Bölüm olan Gayrimenkullerimizin, 2023/ASCEGYO-058 nolu Değerleme Raporu ektedir.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230734BIST