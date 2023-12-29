***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşZeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara ili Sincan ilçesi Yenikent İmar mahallesinde bulunan Gayrimenkullerin DeğerlemesiRapor Tarihi26.12.2023AçıklamalarŞirketimiz bünyesinde bulunan, Ankara ili Sincan ilçesi Yenikent İmar mahallesi 100658 ada 1 parsel, 100659 ada 1 parsel ve 100661 ada 1 parseldeki, 3 adet Arsa olan Gayrimenkullerimizin, 2023/ASCEGYO-060 nolu Değerleme Raporu ektedir.Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230747BIST