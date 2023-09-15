***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.09.2023 18:18
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli Paydaşlarımız
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 560.000.000,00-TL'den Halka Arz yöntemiyle 659.000.000,00-TL'ye çıkarılması ile ilgili esas sözleşme tadili 14.09.2023 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edildiği ayrıca 15 Eylül 2023 tarihli 10915 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yayınlandığını ve güncel Esas Sözleşmemizin eklendiğini Kamuoyuna arz ederiz.
Saygılarımızla
ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195434
BIST
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18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0677
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0768
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.669,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 14,47
|Açılış
|: 1.669,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9791
|26,9857
|% 0,25
|
|Euro
|28,7855
|28,7955
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,3200
|33,4871
|% -0,04
|
|Frank
|29,9665
|30,1470
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1722
|7,2081
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|13,69
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|14,72
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.044
|11.157
|24,00
|
|Yarım
|5.539
|5.602
|12,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.801
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,06
|23,08
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,40
|
|B. Petrol
|93,75
|93,75
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL