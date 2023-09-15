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***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

15.09.2023 18:18
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Değerli Paydaşlarımız
Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 560.000.000,00-TL'den Halka Arz yöntemiyle 659.000.000,00-TL'ye çıkarılması ile ilgili esas sözleşme tadili 14.09.2023 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edildiği ayrıca 15 Eylül 2023 tarihli 10915 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yayınlandığını ve güncel Esas Sözleşmemizin eklendiğini Kamuoyuna arz ederiz.
Saygılarımızla
ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195434


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