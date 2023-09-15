***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli PaydaşlarımızŞirketimizin çıkarılmış sermayesi 560.000.000,00-TL'den Halka Arz yöntemiyle 659.000.000,00-TL'ye çıkarılması ile ilgili esas sözleşme tadili 14.09.2023 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edildiği ayrıca 15 Eylül 2023 tarihli 10915 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yayınlandığını ve güncel Esas Sözleşmemizin eklendiğini Kamuoyuna arz ederiz.SaygılarımızlaASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195434BIST