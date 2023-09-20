***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
20.09.2023 10:10
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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YOK
Açıklamalar
Şirketimizin ESAS SÖZLEŞME si yüklenmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 14/09/2023 15/09/2023 10915
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196346
BIST
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12:457.833
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 49,08
|Açılış
|: 7.835
|
|Önceki Kapanış
|: 7.784
|
7.820
En Yüksek
7.898
12:4527,0440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0392
|Açılış
|: 26,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1970
En Düşük
26,9665
12:4528,9405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0984
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,1630
En Düşük
28,8121
12:451.677,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.677,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.689,51
En Düşük
1.674,88
BIST En Aktif Hisseler12:45
|ISBTR
|265.358,80
|1.061.435
|% 10,00
|
|ARSAN
|12,44
|91.224.555
|% 9,99
|
|UFUK
|77,60
|11.097.456
|% 9,99
|
|TARKM
|209,30
|16.138.704
|% 9,98
|
|SUMAS
|269,90
|675.830
|% 9,98
|
|PEGYO
|8,37
|73.399.813
|% -10,00
|
|LIDER
|122,40
|103.244.348
|% -10,00
|
|SRVGY
|270,50
|10.082.888
|% -9,98
|
|INGRM
|440,50
|332.393.067
|% -9,46
|
|KUTPO
|74,05
|73.869.683
|% -4,88
|
|THYAO
|223,50
|4.791.264.396
|% 2,24
|
|ISCTR
|22,68
|2.819.110.399
|% 3,00
|
|YKBNK
|16,55
|2.425.774.894
|% 2,73
|
|ALARK
|124,40
|2.253.516.015
|% -1,11
|
|KOZAL
|28,36
|1.966.558.646
|% 1,29
|
|YKBNK
|16,55
|2.425.774.894
|% 2,73
|
|ISCTR
|22,68
|2.819.110.399
|% 3,00
|
|EKGYO
|7,93
|634.216.630
|% 0,51
|
|SKBNK
|5,72
|445.959.331
|% 2,51
|
|CEMAS
|4,53
|325.916.408
|% 7,60
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0340
|27,0440
|% 0,15
|
|Euro
|28,9330
|28,9405
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,3479
|33,5152
|% -0,09
|
|Frank
|30,0179
|30,1988
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1863
|7,2223
|% 0,08
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-1,43
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|0,25
|
|Cumhuriyet
|11.308
|11.479
|-22,00
|
|Tam
|11.075
|11.146
|-20,00
|
|Yarım
|5.555
|5.596
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.798
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,20
|20,23
|0,06
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|-1,11
|