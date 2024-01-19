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***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.01.2024 16:42
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI BİLDİRİMİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.01.2024
Genel Kurul Tarihi 12.02.2024
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.02.2024
Ülke Türkiye
Şehir GAZİANTEP
İlçe ŞEHİTKAMİL
Adres İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/Gaziantep

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2 - Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaya sunulması,
3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi,
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
5 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,
6 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
7 - Dilek ve temenniler, Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 19.01.2024 tarihli kararı doğrultusunda aşağıda yer alan güdem maddelerini görüşmek üzere, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 12.02.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00 da bildirilen yer ve adreste yapacaktır.
Gündem maddelerimiz
1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
2. Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaya sunulması,
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi,
4. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması
6. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,
7. Dilek ve temenniler, Kapanış.
Kamuoyuna ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.
ASCE GYO A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241675


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