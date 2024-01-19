***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI BİLDİRİMİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 19.01.2024Genel Kurul Tarihi 12.02.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.02.2024Ülke TürkiyeŞehir GAZİANTEPİlçe ŞEHİTKAMİLAdres İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/GaziantepGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,2 - Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaya sunulması,3 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi,4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,5 - Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması,6 - Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,7 - Dilek ve temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 19.01.2024 tarihli kararı doğrultusunda aşağıda yer alan güdem maddelerini görüşmek üzere, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 12.02.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00 da bildirilen yer ve adreste yapacaktır.Gündem maddelerimiz1. Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,2. Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin onaya sunulması,3. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi,4. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,5. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurulun onayına sunulması6. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" ve "Ücretlendirme Politikası" nın Genel Kurulun bilgisine sunulması,7. Dilek ve temenniler, Kapanış.Kamuoyuna ve Paydaşlarımıza Saygı ile duyurulur.ASCE GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241675BIST