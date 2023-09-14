***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli PaydaşlarımızŞirketimizin çıkarılmış Sermayesi 560.000.000,00-TL'den Halka Arz nedeniyle 659.000.000,00-TL'ye çıkarılması ile ilgili esas sözleşme tadili 14.09.2023 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edildiği Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195160BIST