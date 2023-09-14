***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2023 18:54
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimizin çıkarılmış Sermayesi 560.000.000,00-TL'den Halka Arz nedeniyle 659.000.000,00-TL'ye çıkarılması ile ilgili esas sözleşme tadili 14.09.2023 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edildiği Kamuoyuna Saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195160
BIST
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18:058.119
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En Düşük
1.646,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|39,60
|44.204.450
|% 10,00
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|AVHOL
|88,55
|30.469.847
|% 10,00
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|BRYAT
|2.329,80
|684.642.531
|% 10,00
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|ISATR
|665.500,00
|665.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|181.243,80
|1.268.707
|% 10,00
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|USAK
|9,09
|76.440.873
|% -10,00
|
|BALAT
|20,36
|3.654.665
|% -9,99
|
|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
|
|TDGYO
|12,01
|26.207.339
|% -9,97
|
|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
|
|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
|
|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
|
|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
|% 2,70
|
|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
|% -1,22
|
|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
|% 0,37
|
|ZOREN
|4,81
|1.331.441.150
|% 0,00
|
|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
|
|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9342
|26,9442
|% 0,03
|
|Euro
|28,7257
|28,7560
|% -0,57
|
|Sterlin
|33,3490
|33,5163
|% -0,59
|
|Frank
|29,9454
|30,1258
|% -0,26
|
|Riyal
|7,1597
|7,1956
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|2,74
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|2,81
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.011
|11.123
|18,00
|
|Yarım
|5.522
|5.585
|9,00
|
|Çeyrek
|2.753
|2.792
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,67
|-0,12
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|B. Petrol
|93,64
|93,64
|1,76
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