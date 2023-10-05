***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 05.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, YK Üyeliğinden İstaifasını sunan Mehmet Arif Sami ÇAĞLI yerine, Tuğçe GENCO TOKDEMİR'i YK Üyesi olarak atanmıştır.Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur..ASCE GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200342BIST