***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2023 18:19
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 05.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, YK Üyeliğinden İstaifasını sunan Mehmet Arif Sami ÇAĞLI yerine, Tuğçe GENCO TOKDEMİR'i YK Üyesi olarak atanmıştır.
Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur..
ASCE GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200342
BIST
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18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0244
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6105
En Düşük
27,3729
18:0529,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1836
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:051.612,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,26
|Açılış
|: 1.612,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.319.631
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|385.070.074
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.671.997
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.288.452
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|237.073.543
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.991.080.597
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.190.457.774
|% 1,26
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.159.844.777
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.212.476.523
|% 2,75
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|IHLAS
|1,30
|344.355.097
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5470
|27,5531
|% 0,09
|
|Euro
|29,1275
|29,1697
|% 0,63
|
|Sterlin
|33,4782
|33,6461
|% 0,41
|
|Frank
|30,0513
|30,2324
|% 0,43
|
|Riyal
|7,3240
|7,3607
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-1,80
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.859
|10.992
|-10,00
|
|Yarım
|5.446
|5.513
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.715
|2.756
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,54
|18,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,75
|84,75
|-1,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342