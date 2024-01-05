***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2024 10:44
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2023 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım satım ve kiralama işlemlerimizin KDV Hariç rakamları aşağıda yer almaktadır
2023 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen Alış işlemleri KDV hariç toplam 5.250.000,00- TL dir.
2023 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen Satış işlemleri KDV hariç toplam 2.933.000,00- TL dir.
2023 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen Kiralama Gelirlerimiz KDV hariç toplam 15.656.175,12- TL dir.
Kamuoyuna saygı ile arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232953
BIST