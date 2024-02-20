***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde yer alan,Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Küçükkızılhisar kain 9578 Ada 2 Parsel'de kayıtlı, 47.754,38 m2 arsa nitelikli taşınmaz üzerindeyapılacak Villa Konut projemize ilişkin %40 Arsa sahibine, %60 Müteahhit firmaya olacak şekilde,Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.ASCE GYO A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250837BIST