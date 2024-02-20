***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2024 18:12
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde yer alan,
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Küçükkızılhisar kain 9578 Ada 2 Parsel'de kayıtlı, 47.754,38 m2 arsa nitelikli taşınmaz üzerinde
yapılacak Villa Konut projemize ilişkin %40 Arsa sahibine, %60 Müteahhit firmaya olacak şekilde,
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
ASCE GYO A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250837
BIST