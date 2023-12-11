***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.12.2023 16:42
***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ahmet UĞUR Genel Müdür 14.02.2023 03423391800 augur@asce.com.tr
Hasan ÖZTÜRK Mali Koordinatör 14.02.2023 03423391800 hasan.ozturk@asce.com.tr
Ahmet Tolga ARICI Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 11.12.2023 03423391800 bilgi@ascegyo.com.tr SPK Faaliyetleri Düzey 3 205753
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN ÖZTÜRK Mali Koordinatör Denetçi Mali Koordinatör Yardımcısı Mali İdari ve Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı
HARUN KONUKOĞLU Proje Geliştirme ve Uygulama Müdürü İnşaat Mühendisi Satınalma Müdürü Satınalma Müdürü
MUHAMMET HAKAN KILIÇ Muhasebe Müdürü Muhasebeci Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü
AHMET TOLGA ARICI Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Muhasebeci Yok Muhasebe Müdürü
MUHAMMET HAKAN KILIÇ İnsan Kaynakları Müdürü Muhasebeci Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224553
BIST