***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASGYO*** ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAhmet UĞUR Genel Müdür 14.02.2023 03423391800 augur@asce.com.trHasan ÖZTÜRK Mali Koordinatör 14.02.2023 03423391800 hasan.ozturk@asce.com.trAhmet Tolga ARICI Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 11.12.2023 03423391800 bilgi@ascegyo.com.tr SPK Faaliyetleri Düzey 3 205753Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHASAN ÖZTÜRK Mali Koordinatör Denetçi Mali Koordinatör Yardımcısı Mali İdari ve Hukuk İşleri Genel Müdür YardımcısıHARUN KONUKOĞLU Proje Geliştirme ve Uygulama Müdürü İnşaat Mühendisi Satınalma Müdürü Satınalma MüdürüMUHAMMET HAKAN KILIÇ Muhasebe Müdürü Muhasebeci Muhasebe Müdürü Muhasebe MüdürüAHMET TOLGA ARICI Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Muhasebeci Yok Muhasebe MüdürüMUHAMMET HAKAN KILIÇ İnsan Kaynakları Müdürü Muhasebeci Muhasebe Müdürü Muhasebe Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224553BIST