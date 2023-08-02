***ASGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ASGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ASGYO]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarAsce GMYO payları, 03/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 659.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiASCE GMYO XUTUM 03/08/2023ASCE GMYO XTUMY 03/08/2023ASCE GMYO XYLDZ 03/08/2023ASCE GMYO XHARZ 03/08/2023ASCE GMYO XKTUM 03/08/2023ASCE GMYO XUMAL 03/08/2023ASCE GMYO XGMYO 03/08/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179861BIST