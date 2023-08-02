***ASGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
02.08.2023 16:51
***ASGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Asce GMYO payları, 03/08/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 659.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ASCE GMYO XUTUM 03/08/2023
ASCE GMYO XTUMY 03/08/2023
ASCE GMYO XYLDZ 03/08/2023
ASCE GMYO XHARZ 03/08/2023
ASCE GMYO XKTUM 03/08/2023
ASCE GMYO XUMAL 03/08/2023
ASCE GMYO XGMYO 03/08/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179861
BIST