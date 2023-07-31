***ASGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
31.07.2023 18:10
***ASGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ASGYO]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
31/07/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
165.000.000
Baz Fiyat (TL)
12,6
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/08/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
27-28/07/2023
Açıklamalar
ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 165.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 659.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 03/08/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 12,60 TL/pay baz fiyat, "ASGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177591
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0394
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,6173
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0206
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.702,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.702,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9121
|26,9176
|% 0,15
|
|Euro
|29,5921
|29,6274
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,4606
|34,6334
|% 0,10
|
|Frank
|30,7842
|30,9697
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1528
|7,1886
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,12
|
|Altın Gr.
|1.703
|1.703
|9,80
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.063
|11.167
|24,00
|
|Yarım
|5.536
|5.609
|12,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.804
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,43
|21,45
|0,40
|
|B. Petrol
|85,39
|85,39
|0,98
|
Seans Raporu
18:05
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17:59FORMT
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 924, 702 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 165, 505.00 milyon TL de
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17:56MANAS
Yüzde 6.33 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 911, 090 adet işlem
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17:54AKENR
Yüzde 5.48 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 506, 867 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TAVHL