***ASGYO* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
21.07.2023 17:10
***ASGYO******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ASGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 20/07/2023 tarihinde onaylanan izahname (1.Bölüm) Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174222
BIST
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17:556.695
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 12,89
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
17:5526,9384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1914
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
17:5529,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1387
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
17:551.698,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.698,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler17:53
|YEOTK
|145,20
|1.075.791.715
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.835.013
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.443.354
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.308.692
|% 10,00
|
|SMRTG
|115,60
|939.845.674
|% 9,99
|
|MARKA
|13,70
|98.795.399
|% -9,99
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|20.343.030
|% -9,94
|
|KGYO
|57,65
|103.643.411
|% -7,32
|
|KENT
|180,30
|852.756
|% -7,25
|
|ASTOR
|96,50
|10.946.512.487
|% 7,58
|
|THYAO
|223,90
|6.828.956.610
|% -0,58
|
|TUPRS
|91,50
|4.523.691.785
|% 0,55
|
|EUPWR
|175,50
|3.749.808.178
|% 3,78
|
|ASELS
|71,55
|3.433.317.030
|% -2,85
|
|ZOREN
|3,98
|2.406.039.732
|% 7,28
|
|EKGYO
|8,27
|2.420.542.729
|% -2,82
|
|SKBNK
|3,01
|834.286.439
|% 2,03
|
|ODAS
|9,97
|2.639.602.758
|% 1,73
|
|CANTE
|20,66
|3.297.259.488
|% -4,79
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9330
|26,9389
|% 0,72
|
|Euro
|29,9621
|29,9817
|% 0,44
|
|Sterlin
|34,4898
|34,6628
|% 0,47
|
|Frank
|30,9715
|31,1581
|% 0,71
|
|Riyal
|7,1615
|7,1974
|% 0,70
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-8,60
|
|Altın Gr.
|1.701
|1.701
|6,39
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.127
|11.253
|-56,00
|
|Yarım
|5.563
|5.653
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.826
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,39
|21,41
|0,10
|
|B. Petrol
|80,59
|80,59
|0,97
|
Seans Raporu
17:53
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17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
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17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
-
17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem