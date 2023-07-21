***ASGYO* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
21.07.2023 18:27
***ASGYO******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ASGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASCE
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 20/07/2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-7 (Gayrimenkul Değerleme Raporları) ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174314
BIST
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18:006.688
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 5,67
|Açılış
|: 6.688
|
|Önceki Kapanış
|: 6.682
|
6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1897
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1800
|
27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1452
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.700,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.700,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
|
1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SDTTR
|180,40
|1.584.584.454
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.078.158.765
|% 10,00
|
|BFREN
|6.029,80
|325.122.419
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.479.570
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.598.185
|% 10,00
|
|EUYO
|14,77
|1.716.702
|% -9,99
|
|MARKA
|13,70
|99.631.154
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|21.256.864
|% -9,94
|
|EKIZ
|23,46
|2.079.681
|% -9,77
|
|KGYO
|57,00
|110.099.776
|% -8,36
|
|ASTOR
|97,00
|11.434.217.907
|% 8,14
|
|THYAO
|223,60
|7.494.852.362
|% -0,71
|
|TUPRS
|91,40
|4.713.332.768
|% 0,44
|
|EUPWR
|174,90
|3.877.416.352
|% 3,43
|
|ASELS
|72,20
|3.687.398.478
|% -1,97
|
|ZOREN
|3,99
|2.483.422.178
|% 7,55
|
|EKGYO
|8,28
|2.623.917.378
|% -2,70
|
|SKBNK
|3,00
|882.021.014
|% 1,69
|
|ODAS
|10,35
|2.950.124.292
|% 5,61
|
|CANTE
|20,70
|3.371.746.849
|% -4,61
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9312
|26,9367
|% 0,71
|
|Euro
|29,9774
|29,9947
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,5394
|34,7127
|% 0,61
|
|Frank
|30,9929
|31,1796
|% 0,78
|
|Riyal
|7,1603
|7,1962
|% 0,68
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-5,90
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,38
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.110
|11.255
|-54,00
|
|Yarım
|5.555
|5.654
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.777
|2.827
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,34
|21,36
|0,05
|
|B. Petrol
|80,62
|80,62
|1,00
|
Seans Raporu
18:00
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17:59KONKA
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17:57
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17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
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