***ASGYO* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ASGYO******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ASGYO]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 20/07/2023 tarihinde onaylanan İzahname EK-7 (Gayrimenkul Değerleme Raporları) ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174372BIST