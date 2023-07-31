***ASGYO* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 08:56
***ASGYO******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ASGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının halka arzında ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin yaptıkları pay alımlarına ilişkin bilgi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176968
BIST
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12:307.231
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 163,59
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.233
12:3026,9874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1109
|Açılış
|: 26,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
12:3029,7656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1277
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
12:301.695,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.695,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.700,98
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler12:28
|CWENE
|286,10
|662.594.330
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|553.810.000
|% 10,00
|
|AYCES
|217,80
|60.098.817
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|56.566.866
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|374.650.965
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|243.914.099
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|163.067.895
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|8.710.750
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|818.594
|% -9,96
|
|AVHOL
|116,10
|18.258.467
|% -9,93
|
|EREGL
|40,38
|5.048.591.434
|% 4,99
|
|ASTOR
|110,80
|4.610.727.594
|% 9,38
|
|THYAO
|235,20
|3.989.300.581
|% 0,09
|
|YKBNK
|14,23
|3.509.945.012
|% 2,01
|
|KCHOL
|135,90
|3.061.520.388
|% 1,27
|
|YKBNK
|14,23
|3.509.945.012
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,29
|830.846.213
|% 5,67
|
|EKGYO
|8,60
|1.262.171.603
|% 1,18
|
|SKBNK
|3,17
|457.595.894
|% 1,60
|
|ISCTR
|15,32
|1.927.874.305
|% 1,79
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9567
|26,9622
|% 0,32
|
|Euro
|29,7510
|29,7606
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,5545
|34,7277
|% 0,38
|
|Frank
|30,8705
|31,0565
|% 0,31
|
|Riyal
|7,1657
|7,2017
|% 0,31
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-3,43
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|1,18
|
|Cumhuriyet
|11.273
|11.444
|-52,00
|
|Tam
|11.034
|11.114
|-29,00
|
|Yarım
|5.521
|5.583
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,99
|21,02
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,47
|84,47
|0,06
|