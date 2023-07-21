***ASGYO* *HALKI* *HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***ASGYO******HALKI******HLY*** HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler [ASGYO]İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.paylarının halka arzına ilişkin SPK tarafından 20/07/2023tarihinde onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174378BIST