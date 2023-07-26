***ASGYO* *ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.07.2023 13:24
***ASGYO******ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [ASGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASCE GYO A.Ş. fiyat tespit raporuna ilişkin görüş ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175311
BIST
'
14:006.600
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -4,85
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.672
14:0026,9565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0371
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
14:0029,8925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1701
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,8926
En Düşük
29,6578
14:001.708,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.708,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler13:58
|GSDHO
|4,51
|451.225.252
|% 10,00
|
|INGRM
|834,90
|36.000.030
|% 10,00
|
|ZEDUR
|66,55
|29.201.266
|% 10,00
|
|IPEKE
|40,12
|390.462.524
|% 9,98
|
|OYAYO
|40,98
|14.890.569
|% 9,98
|
|BURCE
|155,10
|469.672.025
|% -9,98
|
|YEOTK
|132,30
|1.004.121.011
|% -8,00
|
|ADEL
|275,00
|128.647.212
|% -7,75
|
|GESAN
|84,55
|1.547.531.133
|% -7,55
|
|YKBNK
|12,43
|4.832.431.045
|% -7,03
|
|YKBNK
|12,43
|4.832.431.045
|% -7,03
|
|ASTOR
|95,05
|3.727.192.122
|% -4,95
|
|KOZAL
|27,12
|3.460.300.176
|% 6,35
|
|THYAO
|218,20
|2.611.436.073
|% 0,41
|
|EREGL
|37,50
|2.474.708.860
|% 1,19
|
|YKBNK
|12,43
|4.832.431.045
|% -7,03
|
|CANTE
|16,65
|2.409.474.001
|% -3,25
|
|KOZAL
|27,12
|3.460.300.176
|% 6,35
|
|ODAS
|10,24
|1.159.098.562
|% 3,85
|
|EKGYO
|8,24
|950.362.766
|% 0,61
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9332
|26,9737
|% 0,20
|
|Euro
|29,8668
|29,8762
|% 0,52
|
|Sterlin
|34,7266
|34,9008
|% 0,32
|
|Frank
|31,1469
|31,3345
|% 0,39
|
|Riyal
|7,1635
|7,1994
|% 0,09
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.973
|8,43
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.709
|8,28
|
|Cumhuriyet
|11.536
|11.546
|77,00
|
|Tam
|11.126
|11.209
|37,00
|
|Yarım
|5.554
|5.630
|18,00
|
|Çeyrek
|2.786
|2.815
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,39
|21,41
|0,04
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-0,80
|