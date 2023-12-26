***ASGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.12.2023 09:14
***ASGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ASGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdulkadir Konukoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229140
BIST
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11:207.306
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 41,10
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2029,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1813
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2032,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,3399
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:201.945,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 19,56
|Açılış
|: 1.945,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SMRTG
|53,80
|58.485.872
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,38
|14.978.518
|% 8,13
|
|HATSN
|45,90
|85.866.599
|% 7,44
|
|IZMDC
|5,38
|54.587.943
|% 7,17
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|74.843.795
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.418.439
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.606.652
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.592.461
|% -9,97
|
|THYAO
|229,30
|2.114.128.278
|% 1,37
|
|TUPRS
|141,80
|1.143.611.193
|% 2,01
|
|AKBNK
|38,14
|741.894.380
|% 0,26
|
|ISCTR
|22,58
|721.700.509
|% -0,18
|
|ASELS
|43,88
|712.889.270
|% -0,68
|
|ISCTR
|22,58
|721.700.509
|% -0,18
|
|YKBNK
|19,93
|632.565.781
|% -0,65
|
|EKGYO
|6,86
|180.326.555
|% -0,72
|
|SKBNK
|5,11
|119.093.091
|% -9,88
|
|ODAS
|7,62
|154.499.291
|% 0,93
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3220
|29,3333
|% 0,62
|
|Euro
|32,3455
|32,3632
|% 1,06
|
|Sterlin
|37,1376
|37,3238
|% 0,57
|
|Frank
|34,1145
|34,3200
|% 0,48
|
|Riyal
|7,7952
|7,8343
|% 0,50
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|972,25
|975,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,89
|1.197,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,10
|79,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,47
|2.063,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35FLAP
Yüzde 5.19 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 423, 373 adet işlem
-
11:34AEFES
Yüzde 4.16 oranında artışla 135.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 820 adet işlem
-
11:33FLAP
Yüzde 4.74 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 317, 650 adet işlem
-
11:32XU100
Endeks 7, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 220.00 milyon TL de
-
11:32BEYAZ
Yüzde 4.32 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 961 adet işlem