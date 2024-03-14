***ASGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.03.2024 08:57
***ASGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ASGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdulkadir Konukoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258663
BIST
'
18:108.910
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.910
|
0
En Yüksek
0
18:1032,1270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0854
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,1893
En Düşük
32,0071
18:1035,3042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1409
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4795
En Düşük
34,9888
18:102.238,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,76
|Açılış
|: 2.238,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.241,53
|
2.251,48
En Düşük
2.237,77
BIST En Aktif Hisseler18:10
|YBTAS
|200.005,00
|3.104.598
|% 0,00
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% 0,00
|
|VERUS
|267,50
|17.581.463
|% 0,00
|
|YGGYO
|45,42
|7.620.120
|% 0,00
|
|UFUK
|294,00
|3.686.759
|% 0,00
|
|YBTAS
|200.005,00
|3.104.598
|% 0,00
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% 0,00
|
|VERUS
|267,50
|17.581.463
|% 0,00
|
|YGGYO
|45,42
|7.620.120
|% 0,00
|
|UFUK
|294,00
|3.686.759
|% 0,00
|
|THYAO
|272,00
|8.139.433.175
|% 0,00
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% 0,00
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% 0,00
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% 0,00
|
|EKGYO
|10,74
|1.665.941.915
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,13
|725.067.498
|% 0,00
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1228
|32,1270
|% 0,27
|
|Euro
|35,2141
|35,3042
|% 0,40
|
|Sterlin
|41,6248
|41,8335
|% -0,04
|
|Frank
|36,9818
|37,1672
|% -0,11
|
|Riyal
|8,6759
|8,7194
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|938,06
|939,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.059,90
|1.061,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,08
|84,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.168,65
|2.169,00
|% 0,66
|