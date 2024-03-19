***ASGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.03.2024 08:54
***ASGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ASGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdulkadir Konukoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260073
BIST
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11:028.730
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 11,71
|Açılış
|: 8.702
|
|Önceki Kapanış
|: 8.718
|
8.695
En Yüksek
8.764
11:0232,3382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0579
|Açılış
|: 33,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,5143
En Düşük
32,2510
11:0235,1229
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0598
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,1500
|
35,5201
En Düşük
35,0830
11:022.241,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,93
|Açılış
|: 2.241,59
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,53
|
2.254,55
En Düşük
2.239,03
BIST En Aktif Hisseler11:00
|PKART
|84,15
|16.979.644
|% 10,00
|
|AKENR
|7,26
|8.919.549
|% 10,00
|
|ERSU
|25,76
|3.165.646
|% 9,99
|
|AVHOL
|52,90
|93.503.470
|% 9,98
|
|IZINV
|64,00
|30.105.176
|% 9,97
|
|UZERB
|320,00
|4.260.480
|% -9,99
|
|PEKGY
|21,50
|12.439.599
|% -9,97
|
|AKFYE
|26,64
|356.768.141
|% -6,92
|
|KENT
|982,00
|732.572
|% -6,48
|
|KLNMA
|35,80
|900.048
|% -5,49
|
|THYAO
|271,50
|2.490.481.766
|% 1,12
|
|TUPRS
|166,80
|936.813.526
|% 0,97
|
|MOGAN
|19,52
|881.783.206
|% -4,50
|
|ARTMS
|56,35
|690.604.006
|% -4,57
|
|DOAS
|305,75
|634.423.267
|% -1,69
|
|ZOREN
|5,24
|252.618.460
|% 0,19
|
|MOGAN
|19,52
|881.783.206
|% -4,50
|
|ISCTR
|10,34
|345.099.480
|% 0,10
|
|CEMAS
|5,28
|161.019.136
|% 3,53
|
|EKGYO
|10,46
|316.641.062
|% -0,76
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3333
|32,3383
|% 0,18
|
|Euro
|35,1253
|35,1391
|% -0,12
|
|Sterlin
|42,1170
|42,3281
|% -0,23
|
|Frank
|37,2892
|37,4761
|% -0,19
|
|Riyal
|8,8437
|8,8880
|% -0,00
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,94
|24,97
|% 0,66
|
|Platin
|904,93
|906,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,86
|1.013,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,87
|2.155,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:14KARTN
Yüzde 5.30 oranında artışla 131.20 lira fiyatla işlem gören hissede 545, 587 adet işlem
-
11:13TABGD
Yüzde 4.80 oranında artışla 137.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 140, 308 adet işlem
-
11:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, THYAO, TUPRS
-
11:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 71 kaybederek (% -0.01 ) 7, 653
-
11:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, IZINV, AKENR, AVHOL, ERSU, BRKVY, PKART