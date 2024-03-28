***ASGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.03.2024 09:01
***ASGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ASGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdulkadir Konukoğlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263548
BIST
'
10:248.926
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 118,88
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
8.929
10:2432,3151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0643
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,3526
En Düşük
32,2253
10:2435,1164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0052
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,9352
10:242.280,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,73
|Açılış
|: 2.280,27
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.286,20
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler10:22
|AKENR
|11,55
|404.801.958
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.113.072
|% 10,00
|
|MACKO
|71,55
|25.447.629
|% 9,99
|
|ODINE
|53,10
|12.481.633
|% 9,98
|
|SASA
|43,00
|1.107.831.126
|% 9,97
|
|OYAYO
|39,34
|725.862
|% -9,98
|
|VRGYO
|51,35
|122.399.639
|% -7,64
|
|BJKAS
|48,62
|26.228.244
|% -6,50
|
|DOBUR
|193,30
|6.379.432
|% -5,38
|
|GOZDE
|23,46
|79.433.093
|% -5,02
|
|THYAO
|285,50
|1.163.147.559
|% 0,97
|
|SASA
|43,00
|1.107.831.126
|% 9,97
|
|AGROT
|38,72
|1.064.032.060
|% -1,12
|
|GUBRF
|176,20
|1.022.642.892
|% 6,08
|
|HEKTS
|17,38
|701.286.875
|% 6,50
|
|ISCTR
|11,05
|665.154.873
|% 1,94
|
|HEKTS
|17,38
|701.286.875
|% 6,50
|
|ZOREN
|5,61
|212.215.890
|% 1,81
|
|AKENR
|11,55
|404.801.958
|% 10,00
|
|PETKM
|20,54
|553.482.747
|% 2,70
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3119
|32,3146
|% 0,20
|
|Euro
|35,0949
|35,1218
|% 0,00
|
|Sterlin
|40,9920
|41,1975
|% -0,21
|
|Frank
|35,8565
|36,0362
|% -0,28
|
|Riyal
|8,6696
|8,7131
|% 0,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,51
|24,54
|% 0,66
|
|Platin
|897,65
|898,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,50
|1.004,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,77
|85,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.194,67
|2.194,97
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:22
daha fazla
-
10:37DITAS
Yüzde 5.57 oranında artışla 23.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 574, 067 adet işlem
-
10:35EDATA
Yüzde 7.01 oranında artışla 25.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 679, 921 adet işlem
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, ARCLK, ASELS
-
10:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, HEKTS, GUBRF
-
10:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 27 artarak (% 1.20 ) 7, 878