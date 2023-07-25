***ASGYO* *MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
25.07.2023 16:22
***ASGYO******MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ASGYO) Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175032
BIST
'
16:266.574
En Düşük
|Değişim
|: -1,82%
|| -121,62
|Açılış
|: 6.721
|
|Önceki Kapanış
|: 6.695
|
6.538
En Yüksek
6.725
16:2626,9244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0174
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0400
|
27,0741
En Düşük
26,8590
16:2629,7351
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0119
|Açılış
|: 29,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0771
En Düşük
29,6856
16:261.694,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,64
|Açılış
|: 1.694,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.695,90
|
1.702,16
En Düşük
1.687,96
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BIENY
|57,75
|1.688.865.933
|% 10,00
|
|ZEDUR
|60,50
|59.456.372
|% 10,00
|
|ISATR
|385.100,00
|385.100
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.100.000,00
|1.100.000
|% 10,00
|
|OYAYO
|37,26
|12.302.954
|% 9,98
|
|EUYO
|11,97
|6.821.081
|% -10,00
|
|KONTR
|201,00
|2.422.045.880
|% -9,99
|
|BURCE
|172,30
|120.195.623
|% -9,98
|
|YEOTK
|143,80
|1.525.325.352
|% -9,96
|
|CONSE
|8,19
|195.081.333
|% -9,90
|
|ASTOR
|101,20
|11.317.321.625
|% -5,15
|
|THYAO
|219,50
|9.120.219.247
|% -1,04
|
|ASELS
|71,40
|5.578.975.953
|% 1,56
|
|EUPWR
|173,50
|5.029.991.885
|% -9,78
|
|EREGL
|37,36
|4.374.965.420
|% -1,58
|
|ZOREN
|4,03
|1.207.634.432
|% -7,14
|
|YKBNK
|13,13
|3.344.134.412
|% 2,74
|
|EKGYO
|8,21
|1.633.785.195
|% -0,73
|
|ODAS
|10,00
|1.920.451.039
|% -5,57
|
|KRDMD
|22,84
|4.209.912.495
|% -0,09
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9147
|26,9244
|% -0,06
|
|Euro
|29,7126
|29,7351
|% -0,04
|
|Sterlin
|34,3959
|34,5684
|% -0,28
|
|Frank
|30,8549
|31,0408
|% -0,17
|
|Riyal
|7,1584
|7,1943
|% -0,20
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|3,24
|
|Altın Gr.
|1.694
|1.694
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|11.303
|11.474
|-52,00
|
|Tam
|11.045
|11.143
|-11,00
|
|Yarım
|5.514
|5.597
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.799
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,62
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|21,31
|21,32
|0,18
|
|B. Petrol
|82,22
|82,22
|-0,26
|
Seans Raporu
16:26
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16:39ERCB
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 133.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 554, 475 adet işlem
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16:38BAGFS
Yüzde -6.09 oranında düşüşle 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 169, 412 adet işlem