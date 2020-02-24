***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor









***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -1.367.540 -249.318 102.427.795 10.592.708 43.780.400 329.622.575 329.622.575Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-270.869 -270.869 -270.869Transferler3.648.218 -3.648.218Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)675.550 63.657 33.792.833 34.532.040 34.532.040Dönem Karı (Zararı)33.792.833 33.792.833 33.792.833Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)675.550 63.657 739.207 739.207Kar Payları-40.132.182 -40.132.182 -40.132.182Dönem Sonu Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564Transferler33.411.918 -33.411.918Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-452.781 -90.234 -18.404.402 -18.947.417 -18.947.417Dönem Karı (Zararı)-18.404.402 -18.404.402 -18.404.402Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-452.781 -90.234 -543.015 -543.015Kar Payları-380.915 -380.915 -380.915Dönem Sonu Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -1.144.771 -275.895 139.487.931 10.321.839 -18.404.402 304.423.232 304.423.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.284.782 -23.423.754Dönem Karı (Zararı)-18.404.402 33.792.833Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler80.956.595 64.063.936Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12,13 26.744.389 26.733.964Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler57.509 54.687Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 57.509 96.687Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -42.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.238.668 3.695.727Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 2.009.934 1.534.139Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -1.296.932 251.836Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.483.873 725.009Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 1.041.793 1.184.743Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.290.807 25.578.890Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler26 177.343 -5.309Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler26 15.528.440Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.958.345 131.279İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler3 3.958.345 131.279Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -4.992.893 7.955.992Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25 -1.046.013 -81.294Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-1.046.013 -81.294İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26.232.069 -71.003.629Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.574.278 -25.074.079İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-348.915 -32.608.879İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.923.193 7.534.800Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.317.312 -9.115.323Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8.268.997 -27.463.362Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.695.514 -8.731.922İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-219.073 1.590.843İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.914.587 -10.322.765Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.989.408 -618.943Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları88.784.262 26.853.140Ödenen Temettüler-132.798 -40.022.045Alınan Faiz24 1.825.576 3.534.033İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -1.887.478 -3.112.347Vergi İadeleri (Ödemeleri)27 -304.780 -10.676.535YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-188.562.185 -30.127.585Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.269.206 143.476Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-172.203.407 -30.271.061Verilen Nakit Avans ve Borçlar-19.627.984FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.164.971 71.381.324Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri68.478.297 94.542.703Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-358.288Ödenen Faiz15 -63.992.901 -24.856.418Alınan Faiz4.037.863 1.695.039YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-92.112.432 17.829.985NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-92.112.432 17.829.985DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 97.285.094 79.455.109DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.172.662 97.285.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.173.302 97.426.839Ticari Alacaklar6 198.030.667 203.662.455İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 48.870.720 48.521.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar149.159.947 155.140.649Diğer Alacaklar7 3.222.761 147.636İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.222.761 147.636Stoklar8 51.582.397 59.851.394Peşin Ödenmiş Giderler9 2.171.610 4.599.433İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.171.610 4.599.433Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 59.803Diğer Dönen Varlıklar8.031.460 2.688.802İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 8.031.460 2.688.802ARA TOPLAM268.272.000 368.376.559TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR268.272.000 368.376.559DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 720.776 1.327.033İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar720.776 1.327.033Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 32.179.184 36.227.763Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 9.298.885 7.753.524Maddi Duran Varlıklar11 435.403.924 265.691.662Kullanım Hakkı Varlıkları13 2.346.699Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 5.328.773 5.310.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.328.773 5.310.507Peşin Ödenmiş Giderler9 23.232.798 3.671.205Ertelenmiş Vergi Varlığı27 9.169.841 3.925.020TOPLAM DURAN VARLIKLAR517.680.880 323.906.714TOPLAM VARLIKLAR785.952.880 692.283.273KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 27.850.515 239.078.778Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 91.380.894 12.085.417Ticari Borçlar6 84.839.581 50.302.080İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 22.670.694 22.889.767İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar62.168.887 27.412.313Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.235.366 1.453.817Diğer Borçlar7 5.238.063 5.932.162İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 2.921.289 2.466.029İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.316.774 3.466.133Türev Araçlar30 15.528.440Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 12.376.789 16.756.927İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.376.789 16.756.927Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 106.245Kısa Vadeli Karşılıklar3.401.032 4.690.228Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 809.636Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.401.032 3.880.592Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 2.080.612 322.190ARA TOPLAM244.931.292 330.727.844TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER244.931.292 330.727.844UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 220.069.803 25.000.000Uzun Vadeli Karşılıklar16.528.553 12.803.865Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 11.684.701 8.799.787Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar16 4.843.852 4.004.078TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER236.598.356 37.803.865TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER481.529.648 368.531.709ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar304.423.232 323.751.564Ödenmiş Sermaye20 73.000.000 73.000.000Sermaye Düzeltme Farkları20 101.227.638 101.227.638Paylara İlişkin Primler (İskontolar)210.892 210.892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.420.666 -877.651Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.144.771 -691.990Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.144.771 -691.990Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-275.895 -185.661Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler20 139.487.931 106.076.013Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 10.321.839 10.321.839Net Dönem Karı veya Zararı20 -18.404.402 33.792.833TOPLAM ÖZKAYNAKLAR304.423.232 323.751.564TOPLAM KAYNAKLAR785.952.880 692.283.273Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 342.188.970 376.700.918Satışların Maliyeti22 -261.876.493 -273.326.968TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.312.477 103.373.950BRÜT KAR (ZARAR)80.312.477 103.373.950Genel Yönetim Giderleri23 -36.296.447 -26.948.996Pazarlama Giderleri23 -11.713.214 -11.322.694Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 -315.459 -248.685Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 12.624.528 16.218.962Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -10.175.211 -10.104.415ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)34.436.674 70.968.122Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 2.282.399 1.209.109Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -949.009 -1.189.513Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -3.958.345 -131.279FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.811.719 70.856.439Finansman Gelirleri26 3.896.758 1.781.199Finansman Giderleri26 -59.105.772 -30.888.813SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-23.397.295 41.748.825Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.992.893 -7.955.992Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -138.733 -7.444.160Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 5.131.626 -511.832SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-18.404.402 33.792.833DÖNEM KARI (ZARARI)-18.404.402 33.792.833Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları28 -18.404.402 33.792.833Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana Ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç ( zarar ) 28 -0,25211509 0,46300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-543.015 739.207Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-565.976 844.438Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-90.234 63.657Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-90.234 63.657Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler113.195 -168.888Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri113.195 -168.888Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-543.015 739.207TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.947.417 34.532.040Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-18.947.417 34.532.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821349BIST