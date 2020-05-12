***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor









***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 106.076.013 10.321.839 33.792.833 323.751.564 323.751.564Transferler33.411.918 33.411.918Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.516.013 -6.516.013 -6.516.013Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.516.013 -6.516.013 -6.516.013Kar Payları-380.915 -380.915 -380.915Dönem Sonu Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -691.990 -185.661 139.487.931 10.321.839 -6.516.013 316.854.636 316.854.636Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -1.144.771 -275.895 139.487.931 10.321.839 -18.404.402 304.423.232 304.423.232Transferler-18.404.402 18.404.402Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-24.751.956 -24.751.956 -24.751.956Dönem Karı (Zararı)-24.751.956 -24.751.956 -24.751.956Dönem Sonu Bakiyeler73.000.000 101.227.638 210.892 -1.144.771 -275.895 139.487.931 -8.082.563 -24.751.956 279.671.276 279.671.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.268.117 -19.782.149Dönem Karı (Zararı)-24.751.956 -6.516.013Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-24.751.956 -6.516.013Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.891.226 23.162.939Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.205.956 6.244.501Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6 0 14.127Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14.127Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.427.834 5.015.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler316.237 1.111.912Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-62.131Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler481.431 584.287Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.630.166 3.381.141Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-11.405.736 11.302.282Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler246.603Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler466.339 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler869.161 1.388.178İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler869.161 1.388.178Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 -6.454.780 -1.047.853Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -108Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-108İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.134.584 -35.572.604Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.173.211 13.522.019İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-864.740 -5.618.136İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.308.471 19.140.155Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.892.084 -46.444.166Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.716.574 7.521.029Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler59.562.650 -9.486.350İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)37.606.037 -13.010.845İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.956.613 3.524.495Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-646.197 -829.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 144.364Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.784.831Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.929.195Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.508.598 -18.925.678Alınan Faiz1.252.056 104.229Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-987.248Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.575 26.548YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-67.912.676 -8.252.884Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.754Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -82.206.446 -8.254.638Verilen Nakit Avans ve Borçlar14.293.770 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI84.142.786 35.106.699Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri99.889.766 48.081.538Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları86.688Ödenen Faiz-15.750.626 -13.252.481Alınan Faiz-83.042 277.642YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)961.993 7.071.666NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)961.993 7.071.666DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.173.302 97.285.094DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.135.295 104.356.760Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 6.136.188 5.173.302Ticari Alacaklar6 215.203.878 198.030.667İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 49.735.460 48.870.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar165.468.418 149.159.947Diğer Alacaklar329.375 3.222.761İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar329.375 3.222.761Stoklar7 58.298.971 51.582.397Peşin Ödenmiş Giderler8 7.854.520 2.171.610İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7.854.520 2.171.610Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 71.378 59.803Diğer Dönen Varlıklar23.808.563 8.031.460İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23.808.563 8.031.460ARA TOPLAM311.702.873 268.272.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR311.702.873 268.272.000DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.046.233 720.776İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.046.233 720.776Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 31.310.023 32.179.184Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 9.263.075 9.298.885Maddi Duran Varlıklar10 517.853.631 435.403.924Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.205.185 2.346.699Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 5.330.239 5.328.773Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.330.239 5.328.773Peşin Ödenmiş Giderler8 8.939.028 23.232.798Ertelenmiş Vergi Varlığı15 15.624.621 9.169.841TOPLAM DURAN VARLIKLAR593.572.035 517.680.880TOPLAM VARLIKLAR905.274.908 785.952.880KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13 177.412.658 27.850.515İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar177.412.658 27.850.515Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13 27.102.364 91.380.894İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları27.102.364 91.380.894Ticari Borçlar6 144.402.231 84.839.581İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 60.276.731 22.670.694İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar84.125.500 62.168.887Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.849.145 2.235.366Diğer Borçlar3.577.154 5.238.063İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 2.952.907 2.921.289İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar624.247 2.316.774Türev Araçlar15.994.779 15.528.440Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 12.382.156 12.376.789İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.382.156 12.376.789Kısa Vadeli Karşılıklar7.140.081 3.401.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar250.000Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 6.890.081 3.401.032Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.105.542 2.080.612ARA TOPLAM392.966.110 244.931.292TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER392.966.110 244.931.292UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13 215.049.548 220.069.803Uzun Vadeli Karşılıklar17.587.974 16.528.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12.607.718 11.684.701Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar11 4.980.256 4.843.852TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER232.637.522 236.598.356TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER625.603.632 481.529.648ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar279.671.276 304.423.232Ödenmiş Sermaye14 73.000.000 73.000.000Sermaye Düzeltme Farkları14 101.227.638 101.227.638Paylara İlişkin Primler (İskontolar)210.892 210.892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.420.666 -1.420.666Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.144.771 -1.144.771Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-275.895 -275.895Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14 139.487.931 139.487.931Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.082.563 10.321.839Net Dönem Karı veya Zararı-24.751.956 -18.404.402TOPLAM ÖZKAYNAKLAR279.671.276 304.423.232TOPLAM KAYNAKLAR905.274.908 785.952.880Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 85.266.177 82.791.059Satışların Maliyeti17 -92.357.659 -66.646.676TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-7.091.482 16.144.383BRÜT KAR (ZARAR)-7.091.482 16.144.383Genel Yönetim Giderleri-8.637.568 -9.287.581Pazarlama Giderleri-463.935 -963.612Araştırma ve Geliştirme Giderleri-86.808Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.483.380 1.862.331Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -6.774.480 -2.210.472ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-19.484.085 5.458.241Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 327.872 305.521Yatırım Faaliyetlerinden Giderler20 -227.113 -286.336Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -869.161 -1.388.178FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-20.252.487 4.089.248Finansman Gelirleri19 82.149 288.652Finansman Giderleri19 -11.036.399 -11.941.766SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-31.206.737 -7.563.866Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri6.454.780 1.047.853Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 147.089Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 6.454.780 900.764SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-24.751.957 -6.516.013DÖNEM KARI (ZARARI)-24.751.957 -6.516.013Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16 -24.751.957 -6.516.013Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Ana ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç 16 0,33906790 0,08926045Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.751.957 -6.516.013Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-24.751.957 -6.516.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844616BIST