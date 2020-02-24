***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.02.2020 23:31
***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 23.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres Cami Mah. Kaplan Cad. No:149 41700
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - Duyuru Metni çerçevesinde: Olağanüstü GK toplantısına katılarak birleşmeye olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerinin, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacakları, Ayrılma hakkı kullanım fiyatının 36,6048 TL olacağı, Ayrılma hakkı kullanım süresinin birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içerisinde başlanması ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 20 (yirmi) iş günü olması, Ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerinin, yetkilendirilen aracı kuruma teslim ederek satışı gerçekleştirmeleri gerektiği, hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Bolu Çimento Sanayii A.Ş. , Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş, ve Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulları tarafından 14.02.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle 6102 sayılı TTK'nun 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, SPK'nun 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
5 - 4. Madde devamı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde Mardin Çimento A.Ş. tarafından Şirketimiz ve Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Bolu Çimento Sanayii A.Ş. , Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş 'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle Mardin Çimento A.Ş. bünyesinde birleşilmesinin genel kurulun onayına sunulması
6 - 5. Madde: Şirketimizin Mardin Çimento A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması
7 - 6. Madde: Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Devrolma
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 KYI 1 3 1 Maddesi Kapsamında Duyuru Olağanüstü GK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul ve Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821361
BIST