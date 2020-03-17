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***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2020 17:32
GÜNCEL HABERLER



***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.02.2020
Genel Kurul Tarihi 17.03.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No :149 PK : 41700

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
6 - 2019 hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2019 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında bilgi verilmesi,
13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi.pdf - İlan Metni
EK: 2 KYI 1 3 1 Maddesi Kapsamında Duyuru.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- 2019 yılı hesap dönemini içeren Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesapları ayrı ayrı onaylandı. 2- Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edildi. 3- 2019 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaylandı. 4- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı. 5- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. 6- 2020 yılı Bağımsız Denetim firması seçimi yapıldı 7- 2020 yılında yapılacak bağışlarının sınırı belirlendi.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 Olağan GK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 Olağan GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830120


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