***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 14:22
***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı-İlyasbey Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Gelir İdaresi Başkanlığı'na e-beyanname yolu ile verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı' na göre düzenlenmemiş 01.01.2019-31.12.2019 dönemi Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819449
BIST
14:10120.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 802,41
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
14:106,0453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,0430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
14:106,5536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0075
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
14:10307,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,95
|Açılış
|: 307,14
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,39
|592.976.607
|% 17,71
|
|TSPOR
|5,40
|185.501.580
|% 15,88
|
|KUTPO
|10,80
|43.818.573
|% 14,65
|
|OSTIM
|2,48
|103.171.873
|% 10,71
|
|HALKS
|2,50
|50.653
|% 9,65
|
|ARDYZ
|16,20
|29.383.231
|% -10,00
|
|ERBOS
|24,94
|13.907.754
|% -9,24
|
|ARSAN
|4,89
|3.043.667
|% -7,91
|
|HUBVC
|40,04
|38.159.677
|% -7,27
|
|IHGZT
|4,00
|86.650
|% -6,76
|
|ASELS
|29,86
|1.028.211.082
|% 2,68
|
|THYAO
|15,22
|1.027.105.321
|% 2,22
|
|GSRAY
|3,39
|592.976.607
|% 17,71
|
|ODAS
|2,25
|525.775.484
|% 4,65
|
|PETKM
|4,16
|351.966.895
|% 0,24
|
|ODAS
|2,25
|525.775.484
|% 4,65
|
|GSRAY
|3,39
|592.976.607
|% 17,71
|
|BJKAS
|2,98
|254.058.867
|% 3,47
|
|KARSN
|1,93
|167.139.914
|% -2,03
|
|PETKM
|4,16
|351.966.895
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8455
|7,8848
|% -0,39
|
|Frank
|6,1301
|6,1670
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6063
|1,6143
|% -0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-1,83
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.025
|2.075
|-5,63
|
|Yarım
|979
|1.004
|-2,72
|
|Çeyrek
|491
|502
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,76
|17,80
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,00
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|