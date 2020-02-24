***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aslan Çimento A.Ş. ile OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin bir rapor hazırlanmıştır. Rapor 24 Şubat 2020 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı"2019 yılında iştirakimiz OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatımız içindeki payının %10'u aşması ve 2020 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821357BIST