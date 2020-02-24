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***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2020 23:06
GÜNCEL HABERLER



***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul onayına sunulacak Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ASLAN, TRAASLAN92F3 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ASLAN, TRAASLAN92F3 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım Teklifi.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 73.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 35.358.373
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -23.397.295 -1.308.585,95
4. Vergiler ( - ) -4.992.893 -138.732,89
5. Net Dönem Kârı -18.404.402 -1.169.853,06
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 24.02.2020 tarihinde yapılan toplantısında
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış net dönem zararı 18.404.402,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlara göre net dönem zararı 1.169.853,06 TL'dir.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821360


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Tam 2.198 2.253 71,02  
Yarım 1.063 1.090 34,36  
Çeyrek 533 545 17,17  
Gümüş.Ons 18,60 18,64 -0,03  
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