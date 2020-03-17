***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 YILI KAR DAĞITIMI İLE İLGİLİ GENEL KURUL SONUCUYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.03.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)ASLAN, TRAASLAN92F3 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)ASLAN, TRAASLAN92F3 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklif, 17 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Teklifi.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUASLAN ÇİMENTO A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 73.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 35.358.373Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -23.397.295 -1.308.585,954. Vergiler ( - ) -4.992.893 -138.732,895. Net Dönem Kârı -18.404.402 -1.169.853,066. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulunun 24.02.2020 tarihinde yapılan toplantısındaŞirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış net dönem zararı 18.404.402,00 TL, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlara göre net dönem zararı 1.169.853,06 TL'dir.Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri dikkate alınarak Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın 2019 Yılı Olağan Genel Kurul'una teklif edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830136BIST