***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.02.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'ndaKurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 17 Mart 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Özcan ENGİN'in ve Sn. Abdurrahman ÇELİKER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir.Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821359BIST