***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu'nun 17.03.2020 tarihli toplantısında yapılan görev dağılımı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. 'nin (Adına Hareket Eden Kişi: Abbas SEYMENOĞLU) seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830185BIST