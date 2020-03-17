***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 18:56
***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.03.2020 tarihli toplantısında yapılan görev dağılımı ile Yönetim Kurulu Başkanlığı'na OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. 'nin (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. 'nin (Adına Hareket Eden Kişi: Abbas SEYMENOĞLU) seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830185
BIST
18:0586.778
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -1.110,65
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
18:056,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,3991
En Düşük
6,3873
18:057,0401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,0478
En Düşük
7,0187
18:05314,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,95
|Açılış
|: 314,51
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
320,66
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.438.447
|% 10,00
|
|SUMAS
|7,87
|5.169
|% 9,92
|
|ISYAT
|2,47
|58.991.305
|% 9,78
|
|PEKGY
|2,06
|10.470.193
|% 9,57
|
|MTRYO
|4,60
|184.984
|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|34.297.464
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|5.484.046
|% -10,00
|
|ASELS
|21,98
|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|GARAN
|8,39
|857.224.521
|% 2,44
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|AKBNK
|6,09
|363.982.725
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,05
|399.013.076
|% 0,99
|
|THYAO
|7,98
|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6862
|7,7248
|% -2,34
|
|Frank
|6,6309
|6,6708
|% -1,99
|
|Riyal
|1,6984
|1,7069
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|-0,28
|
|Altın Gr.
|314
|315
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,59
|12,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,77
|28,77
|0,07
|
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