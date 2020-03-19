***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2020 18:28
***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Şirketimizde Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. , 06 Mart 2020 tarihli toplantısında ( Karar No. 2020/13 ) adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak 19 Mart 2020 tarihi itibariyle Abbas SEYMENOĞLU' nun yerine adına hareket eden gerçek kişi temsilci olarak Adalet TUNÇER' i seçmiştir. OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.' nin adına hareket eden gerçek kişi temsilcisinde yapılan değişikliğin kabulüne,
Şirketimiz Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan OMSAN Lojistik A.Ş. 09 Mart 2020 tarihli toplantısında ( Karar No. 9) adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak 19 Mart 2020 tarihi itibariyle Hüseyin AKIN' ın yerine, adına hareket eden gerçek kişi temsilci olarak İhsan Kağan BAYRAKTAR ' ı seçmiştir. OMSAN Lojistik A.Ş.' nin adına hareket eden gerçek kişi temsilcisinde yapılan değişikliğin kabulüne,
tescil ve ilanına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830854
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