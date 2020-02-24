***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviOYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. SUAT ÇALBIYIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 20.09.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı - Evet - Bağımsız Üye Değil - -OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM ANONİM ŞİRKETİ ABBAS SEYMENOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 23.07.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil - -OMSAN LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ HÜSEYİN AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 11.04.2018 İcrada Görevli Değil - - Evet - Bağımsız Üye Değil - -OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. ALİSEYDİ KARAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi OYAK Genel Müdürlüğü-Danışman Evet - Bağımsız Üye Değil - -ABDURRAHMAN ÇELİKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 31.03.2017 İcrada Görevli Değil - Page Telekom ve Müşavirlik Limited Şirketi-Direktör Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821353 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkan.Denetimden Sorumlu Komite Başkan.Kurumsal Yönetim Komitesi Üye.ÖZCAN ENGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 31.03.2017 İcrada Görevli Değil - Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.-Hukuk Müşavirliği Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821353 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan. Denetimden Sorumlu Komite Üye. Riskin Erken Saptanması Komite Üye.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821362BIST