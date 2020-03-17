***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ASLAN*** ASLAN ÇİMENTO A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında -Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in, Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN'nin seçilmelerine, -Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in, Üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN'nin seçilmelerine, -Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özcan ENGİN'nin, Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman ÇELİKER'in ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Mehmet Kamil ÖZDEMİR 'in seçilmelerine, karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830184BIST