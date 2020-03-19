***ASLAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 16:11
***ASLAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASLAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830756
BIST
16:1585.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -144,97
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:156,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0376
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:157,0614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:15310,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,71
|Açılış
|: 310,42
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.326
|% 10,00
|
|GYHOL
|12,17
|5.810.667
|% 9,94
|
|GEDIK
|12,73
|3.545.094
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.638.627
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.231.103
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|879.576
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.438.738
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.378.619
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.274.046
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.856.092
|% -9,93
|
|GARAN
|7,78
|683.763.353
|% -2,75
|
|ASELS
|21,26
|638.305.805
|% -2,21
|
|THYAO
|7,99
|551.567.485
|% 1,14
|
|YKBNK
|1,93
|291.728.962
|% -2,53
|
|ISFIN
|2,80
|181.271.813
|% 7,69
|
|YKBNK
|1,93
|291.728.962
|% -2,53
|
|GARAN
|7,78
|683.763.353
|% -2,75
|
|ODAS
|1,19
|99.539.499
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|56.352.250
|% -1,30
|
|THYAO
|7,99
|551.567.485
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5641
|7,6020
|% 0,67
|
|Frank
|6,6767
|6,7169
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7351
|1,7438
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-9,97
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.065
|2.096
|-21,00
|
|Tam
|2.062
|2.115
|-16,47
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,97
|
|Çeyrek
|500
|511
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|0,82
|