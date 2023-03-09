***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***ASTOR*** ASTOR ENERJİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2023AçıklamalarŞirketimizin 850.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 4.250.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak nakden 148.000.000 TL artırılarak 998.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28.02.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Pay sahiplerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.Saygılarımızla.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No 10776http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122468BIST