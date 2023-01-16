***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
16.01.2023 18:10
***ASTOR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ASTOR]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
16/01/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Astor Enerji A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
210.000.000
Baz Fiyat (TL)
12,5
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/01/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
11-13/01/2023
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin (Şirket) 210.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 998.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 18/01/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 12,50 TL/pay baz fiyat, "ASTOR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102649
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0033
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.156,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.156,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|BALAT
|23,90
|1.110.606
|% -3,24
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7854
|18,7885
|% 0,03
|
|Euro
|20,3336
|20,3476
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,8517
|22,9663
|% -0,26
|
|Frank
|20,2108
|20,3325
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9877
|5,0128
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,88
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.157
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.836
|7.902
|92,00
|
|Yarım
|3.818
|3.867
|45,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.933
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,62
|14,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|-1,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 262.70 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 114 adet işlem
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17:58TLMAN
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 167, 14 artarak (% 3.77 ) 4, 595
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17:56
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