***ASUZU* *AGHOL*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ASUZU******AGHOL*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar payı dağıtım teklifinin Genel Kurul'da onaylanması hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler AGHOLKarar Tarihi 30.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kar dağıtım tablosunda yer almaktadır.Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kar dağıtım tablosunda yer almaktadır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 Peşin 0,3571428 35,71428 0 0,3571428 35,71428B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 Peşin 0,3571428 35,71428 10 0,3214285 32,14285C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 Peşin 0,3571428 35,71428 10 0,3214285 32,14285Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 01.06.2022 01.06.2022 03.06.2022 02.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 0 0C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin kar payı dağıtılması hususunda sunmuş olduğu teklif Genel Kurul'da kabul edilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 84.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 23.480.516Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 203.149.977 134.600.965,54. Vergiler ( - ) 8.276.769 05. Net Dönem Kârı 211.426.746 134.600.965,56. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 184.058.620,427. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 211.426.746 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 211.426.746 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 388.898,08 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 211.815.644,08 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 211.426.746 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 30.000.000 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 16.126.123,25 0 0 0,3571428 35,71428B Grubu 8.029.942,63 0 0 0,3214285 32,14285C Grubu 4.456.546,44 0 0 0,3214285 32,14285TOPLAM 28.612.612,33 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları*A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.*B Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.*C grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023035BIST