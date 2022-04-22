***ASUZU* *AGHOL*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2022 17:24
***ASUZU******AGHOL*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar payı dağıtım teklifinin Genel Kurul'da onaylanması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AGHOL
Karar Tarihi 30.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kar dağıtım tablosunda yer almaktadır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Konuya ilişkin detaylı açıklamalar kar dağıtım tablosunda yer almaktadır.
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 Peşin 0,3571428 35,71428 0 0,3571428 35,71428
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 Peşin 0,3571428 35,71428 10 0,3214285 32,14285
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 Peşin 0,3571428 35,71428 10 0,3214285 32,14285
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 01.06.2022 01.06.2022 03.06.2022 02.06.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030 0 0
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kar payı dağıtılması hususunda sunmuş olduğu teklif Genel Kurul'da kabul edilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 84.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 23.480.516
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 203.149.977 134.600.965,5
4. Vergiler ( - ) 8.276.769 0
5. Net Dönem Kârı 211.426.746 134.600.965,5
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 184.058.620,42
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 211.426.746 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 211.426.746 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 388.898,08 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 211.815.644,08 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 211.426.746 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 30.000.000 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 16.126.123,25 0 0 0,3571428 35,71428
B Grubu 8.029.942,63 0 0 0,3214285 32,14285
C Grubu 4.456.546,44 0 0 0,3214285 32,14285
TOPLAM 28.612.612,33 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
*A Grubu hisseler tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan, bu grup için net temettü hesaplanırken %0 stopaj oranı kullanılmıştır.
*B Grubu paylar için çifte vergiyi önleme anlaşmasındaki oran kullanılmıştır.
*C grubu hisseler için net temettü tutarı, tamamının gerçek kişilerde olduğu varsayılarak %10 stopaj oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023035
BIST