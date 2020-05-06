***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
06.05.2020 18:57
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak bilginize sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843145
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1180
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7792
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1093
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05390,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,56
|Açılış
|: 390,01
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8596
|8,9040
|% 0,94
|
|Frank
|7,3539
|7,3982
|% 1,44
|
|Riyal
|1,9092
|1,9188
|% 1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-21,62
|
|Altın Gr.
|390
|390
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.547
|6,80
|
|Tam
|2.566
|2.613
|11,00
|
|Yarım
|1.252
|1.277
|5,30
|
|Çeyrek
|624
|639
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|28,87
|28,87
|-2,10
|