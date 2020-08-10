***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 421.442.633 564.649.350 212.234.271 291.863.699Satışların Maliyeti17 -346.701.473 -454.020.846 -179.740.830 -227.417.287TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)74.741.160 110.628.504 32.493.441 64.446.412BRÜT KAR (ZARAR)74.741.160 110.628.504 32.493.441 64.446.412Genel Yönetim Giderleri-34.843.095 -28.659.815 -16.943.742 -15.387.360Pazarlama Giderleri-37.743.981 -41.467.757 -14.462.291 -22.586.724Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.942.607 -1.345.469 -907.784 -170.894Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 51.047.461 30.892.364 20.870.524 9.326.591Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -43.151.476 -25.212.770 -22.216.795 -7.868.703ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.107.462 44.835.057 -1.166.647 27.759.322Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler163.807 3.579 88.820 1.771FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.271.269 44.838.636 -1.077.827 27.761.093Finansman Gelirleri19 45.580.514 26.140.578 29.467.591 16.478.001Finansman Giderleri19 -95.598.808 -95.944.981 -47.124.295 -49.585.468SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-41.747.025 -24.965.767 -18.734.531 -5.346.374Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.508.146 9.212.706 4.208.114 3.983.089Dönem Vergi (Gideri) Geliri-189.793 -117.592 -89.267 -51.271Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri9.697.939 9.330.298 4.297.381 4.034.360SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-32.238.879 -15.753.061 -14.526.417 -1.363.285DÖNEM KARI (ZARARI)21 -32.238.879 -15.753.061 -14.526.417 -1.363.285Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-32.238.879 -15.753.061 -14.526.417 -1.363.285Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -0,38380000 -0,18750000 -0,17290000 -0,01620000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.891.560 257.174.472Dönem Karı (Zararı)16 -32.238.879 -15.753.061Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler101.046.032 102.983.433Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9-10-11 22.201.523 20.021.311Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -181.092Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerStok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 -181.092Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler18.330.040 12.447.461Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 1.264.624 1.609.402Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13-18 577.763 1.272.993Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 16.487.653 9.565.066Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.142.137 46.522.938Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -3.493.370 -3.931.577Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 27.635.507 50.454.515Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler41.055.620 29.917.483Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-9.508.146 -9.212.706Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-163.807 -3.579Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-163.807 -3.579Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler4.988.665 3.471.617İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.501.431 181.404.072Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 98.024.254 21.322.909Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.997.248 32.651.701Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -56.282.994 26.811.807Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 -97.069.286 -13.975.173Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.407.666 118.144.993İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.583.823 -3.552.165Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.305.722 268.634.444Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -1.603.296 -1.787.496Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -16.233.093 -9.152.554Vergi İadeleri (Ödemeleri)-577.773 -519.922YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.218.110 -30.985.366Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 171.997 10.890Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-35.390.107 -30.996.256Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -9.584.636 -4.888.648Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -25.805.471 -26.107.608Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.863.538 -69.764.509Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri732.165.525 419.278.660Kredilerden Nakit Girişleri5 732.165.525 419.278.660Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-549.257.559 -441.472.620Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -549.257.559 -441.472.620Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-933.052 -420.162Ödenen Faiz5 -25.256.222 -50.986.810Alınan Faiz3.144.846 3.836.423YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)126.536.988 156.424.597NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)126.536.988 156.424.597DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ140.790.569 96.481.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 267.327.557 252.906.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 267.689.066 140.803.554Ticari Alacaklar302.090.133 402.325.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-22 997.076 2.573.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 301.093.057 399.751.804Diğer Alacaklar5.535.115 13.904.303İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5.535.115 13.904.303Türev Araçlar7 4.320.986 442.165Stoklar8 315.137.401 258.854.407Peşin Ödenmiş Giderler15 19.744.010 9.879.886Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar387.980 424.247Diğer Dönen Varlıklar15 34.449.353 30.789.595ARA TOPLAM949.354.044 857.423.932TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR949.354.044 857.423.932DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar186 186İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar186 186Maddi Duran Varlıklar9 558.313.911 557.688.250Kullanım Hakkı Varlıkları11 5.547.352 5.330.515Maddi Olmayan Duran Varlıklar147.705.864 133.932.317Şerefiye2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 145.364.869 131.591.322Peşin Ödenmiş Giderler15 9.045.391 8.534.328Ertelenmiş Vergi Varlığı20 23.607.382 13.534.622TOPLAM DURAN VARLIKLAR744.220.086 719.020.218TOPLAM VARLIKLAR1.693.574.130 1.576.444.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar428.399.326 189.542.901İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 428.399.326 189.542.901Banka Kredileri5 428.399.326 189.542.901Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.706.919 202.965.742İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 49.706.919 202.965.742Banka Kredileri5 47.068.919 201.067.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.638.000 1.897.857Ticari Borçlar321.431.688 421.671.065İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-22 141.551.905 179.944.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 179.879.783 241.726.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12.852.131 6.822.947Diğer Borçlar4.575.512 1.401.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.566.403 1.392.548Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar7 1.149.108 0Alım Satım Amaçlı Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 16.114.320 6.782.350Kısa Vadeli Karşılıklar29.567.442 27.516.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.299.058 4.080.612Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 24.268.384 23.436.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM863.796.446 856.703.335TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER863.796.446 856.703.335UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar248.507.005 107.259.138İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar248.507.005 107.259.138Banka Kredileri5 243.843.372 103.577.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.663.633 3.681.798Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler15 20.938.339 19.945.190Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerin 29.129.531 27.764.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 29.129.531 27.764.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER299.257.299 155.652.641TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.163.053.745 1.012.355.976ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar530.520.385 564.088.174Ödenmiş Sermaye16 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16 405.440.673 406.769.583Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)405.440.673 406.769.583Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)417.373.045 417.373.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.932.372 -10.603.462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 23.784.678 162.221.926Yasal Yedekler23.784.678 162.221.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 19.384.487 -140.840.586Net Dönem Karı veya Zararı16 -32.238.879 21.787.825TOPLAM ÖZKAYNAKLAR530.520.385 564.088.174TOPLAM KAYNAKLAR1.693.574.130 1.576.444.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063Transferler-80.508.600 80.508.600 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.301.414 -15.753.060 -17.054.474 -17.054.474Dönem Karı (Zararı)-15.753.060 -15.753.060 -15.753.060Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.301.414 -1.301.414 -1.301.414Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -9.567.162 162.221.926 -140.840.586 -15.753.060 527.583.589 527.583.589Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174Transferler-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.328.910 -32.238.879 -33.567.789 -33.567.789Dönem Karı (Zararı)-32.238.879 -32.238.879 -32.238.879Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.328.910 -1.328.910 -1.328.910Dönem Sonu Bakiyeler16 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -11.932.372 23.784.678 19.384.487 -32.238.879 530.520.385 530.520.385Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 -32.238.879 -15.753.061 -14.526.417 -1.363.285DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.328.910 -1.301.414 -1.219.914 -1.122.174Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.703.731 -1.626.767 -1.563.993 -1.402.724Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler374.821 325.353 344.079 280.550Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi374.821 325.353 344.079 280.550Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.328.910 -1.301.414 -1.219.914 -1.122.174TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-33.567.789 -17.054.475 -15.746.331 -2.485.459Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-33.567.789 -17.054.475 -15.746.331 -2.485.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867560BIST