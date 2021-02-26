***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.241.213.253 1.422.987.899Satışların Maliyeti19 -989.548.126 -1.164.119.765TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)251.665.127 258.868.134BRÜT KAR (ZARAR)251.665.127 258.868.134Genel Yönetim Giderleri20 -75.551.728 -61.011.520Pazarlama Giderleri20 -84.011.758 -94.335.743Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -3.639.463 -2.570.920Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 69.499.080 53.539.766Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -85.520.676 -39.900.505ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)72.440.582 114.589.212Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 4.793.371 168.611Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.271 -48.472FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)77.231.682 114.709.351Finansman Gelirleri24 175.027.652 60.092.527Finansman Giderleri24 -251.726.783 -172.012.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)532.551 2.788.954Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.115.767 18.998.871Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -474.554 -314.862Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 13.590.321 19.313.733SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.648.318 21.787.825DÖNEM KARI (ZARARI)26 13.648.318 21.787.825Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.648.318 21.787.825Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,16250000 0,25940000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI212.461.348 373.073.864Dönem Karı (Zararı)18 13.648.318 21.787.825Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler208.525.706 159.747.743Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 43.956.598 40.096.069Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler397.803 -114.595Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-22 397.803 189.907Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 0 -304.502Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.362.212 34.908.898Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 7.770.474 7.201.064Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-22 2.241.157 2.063.918Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 21.350.581 25.643.916Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler45.751.296 75.490.966Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 -8.358.916 -6.797.474Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 54.110.212 82.288.440Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 81.268.094 27.953.327Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler21.716.332 -442.165Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8 21.716.332 -442.165Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -13.115.767 -18.998.871Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.791.100 -120.139Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -4.791.100 -120.139Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.980.238 974.253İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler19.838.953 216.898.705Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -23.788.733 -154.442.463Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-17-25 -11.796.872 63.247.005Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -131.808.875 219.192.397Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 105.715.320 96.996.956Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-17 94.848.743 11.914.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.330.630 -20.009.773Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları242.012.977 398.434.273Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -5.436.098 -5.956.752Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -22.912.701 -18.664.548Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.202.830 -739.109YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-86.311.836 -75.363.964Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.879.114 183.788Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-23 5.879.114 183.788Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-92.190.950 -75.547.752Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -28.107.993 -16.553.519Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -64.082.957 -58.994.233FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-209.826 -253.400.819Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri800.467.723 712.726.254Kredilerden Nakit Girişleri5 800.467.723 712.726.254Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-759.819.753 -878.214.837Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -759.819.753 -878.214.837Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -3.654.829 -3.853.117Ödenen Faiz5 -45.217.300 -90.868.149Alınan Faiz8.014.333 6.809.030YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.939.686 44.309.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)125.939.686 44.309.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ140.790.569 96.481.488DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 266.730.255 140.790.569Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 267.087.823 140.803.554Ticari Alacaklar424.999.147 402.325.775İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-27 36.479.657 2.573.971İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 388.519.490 399.751.804Diğer Alacaklar3.897.560 13.904.303İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.897.560 13.904.303Türev Araçlar53.132 442.165Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar8 53.132 442.165Stoklar9 390.663.282 258.854.407Peşin Ödenmiş Giderler17.834.671 9.879.886İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 17.834.671 9.879.886Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 728.276 424.247Diğer Dönen Varlıklar44.334.396 30.789.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 44.334.396 30.789.595ARA TOPLAM1.149.598.287 857.423.932TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.149.598.287 857.423.932DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar186 186İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 186 186Maddi Duran Varlıklar10 567.988.122 557.688.250Kullanım Hakkı Varlıkları12 4.819.061 5.330.515Maddi Olmayan Duran Varlıklar11-13 173.400.714 133.932.317Peşin Ödenmiş Giderler17 5.815.424 8.534.328İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 5.815.424 8.534.328Ertelenmiş Vergi Varlığı25 27.772.434 13.534.622TOPLAM DURAN VARLIKLAR779.795.941 719.020.218TOPLAM VARLIKLAR1.929.394.228 1.576.444.150KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar335.847.784 189.542.901İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar335.847.784 189.542.901Banka Kredileri5 335.847.784 189.542.901Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24.682.175 202.965.742İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24.682.175 202.965.742Banka Kredileri5 21.086.117 201.067.885Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 3.596.058 1.897.857Ticari Borçlar526.584.529 421.671.065İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-27 295.508.402 179.944.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 231.076.127 241.726.717Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 13.285.626 6.822.947Diğer Borçlar2.672.811 1.401.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 2.663.702 1.392.548Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.680.955 0Diğer Sözleşme Yükümlülükleri17 4.680.955 0Türev Araçlar21.327.299 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar8 21.327.299 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)66.626.901 2.189.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 66.626.901 2.189.193Kısa Vadeli Karşılıklar35.246.768 27.516.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 11.131.670 4.080.612Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 24.115.098 23.436.061Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.030.954.848 852.110.178TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.030.954.848 852.110.178UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar268.030.070 107.259.138İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar268.030.070 107.259.138Banka Kredileri5 265.620.743 103.577.340Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 2.409.327 3.681.798Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 999.320 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 15.299.447 19.945.190Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.829.744 5.276.998İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 6.829.744 5.276.998Uzun Vadeli Karşılıklar32.134.270 27.764.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 32.134.270 27.764.472TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER323.292.851 160.245.798TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.354.247.699 1.012.355.976ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar575.146.529 564.088.174Ödenmiş Sermaye18 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)404.179.620 406.769.583Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)404.179.620 406.769.583Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 417.373.045 417.373.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -13.193.425 -10.603.462Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 23.784.678 162.221.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 19.384.487 -140.840.586Net Dönem Karı veya Zararı18 13.648.318 21.787.825TOPLAM ÖZKAYNAKLAR575.146.529 564.088.174TOPLAM KAYNAKLAR1.929.394.228 1.576.444.150Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -8.265.748 162.221.926 -60.331.986 -80.508.600 544.638.063 544.638.063Transferler-80.508.600 80.508.600Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.337.714 21.787.825 19.450.111 19.450.111Dönem Karı (Zararı)21.787.825 21.787.825 21.787.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.337.714 -2.337.714 -2.337.714Dönem Sonu Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174Transferler-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.589.963 13.648.318 11.058.355 11.058.355Dönem Karı (Zararı)13.648.318 13.648.318 13.648.318Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.589.963 -2.589.963 -2.589.963Dönem Sonu Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)26 13.648.318 21.787.825DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.589.963 -2.337.714Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -3.237.454 -2.922.142Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler647.491 584.428Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 647.491 584.428Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.589.963 -2.337.714TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.058.355 19.450.111Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.058.355 19.450.111http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913677BIST