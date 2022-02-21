***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
21.02.2022 21:06
***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 2.678.041.855 1.241.213.253
Satışların Maliyeti
19 -2.113.442.723 -989.548.126
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
564.599.132 251.665.127
BRÜT KAR (ZARAR)
564.599.132 251.665.127
Genel Yönetim Giderleri
20 -86.660.344 -75.551.728
Pazarlama Giderleri
20 -156.133.363 -84.011.758
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -11.839.308 -3.639.463
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 228.029.648 69.499.080
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -302.405.536 -85.520.676
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
235.590.229 72.440.582
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 384.471 4.793.371
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
235.974.700 77.231.682
Finansman Gelirleri
24 382.331.014 175.027.652
Finansman Giderleri
24 -415.155.737 -251.726.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
203.149.977 532.551
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.276.769 13.115.767
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.102.061 -474.554
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 9.378.830 13.590.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
211.426.746 13.648.318
DÖNEM KARI (ZARARI)
26 211.426.746 13.648.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
211.426.746 13.648.318
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,51700000 0,16250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
397.371.135 212.461.348
Dönem Karı (Zararı)
18 211.426.746 13.648.318
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
199.024.283 208.525.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 54.206.902 43.956.598
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 397.803
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6-22 0 397.803
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
89.553.085 31.362.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 21.365.815 7.770.474
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15-22 3.468.562 2.241.157
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 64.718.708 21.350.581
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.645.388 45.751.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 -15.185.387 -8.358.916
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22-24 71.830.775 54.110.212
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 147.978.446 81.268.094
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-123.949.745 21.716.332
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 -123.949.745 21.716.332
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -8.276.769 -13.115.767
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-384.471 -4.791.100
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10-23 -384.471 -4.791.100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-16.748.553 1.980.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
20.249.942 19.838.953
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -330.212.376 -23.788.733
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7-17-25 -66.609.926 -11.796.872
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -79.072.665 -131.808.875
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 490.220.560 105.715.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7-17 58.499.939 94.848.743
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.575.590 -13.330.630
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
430.700.971 242.012.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -4.262.849 -5.436.098
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -27.608.261 -22.912.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.458.726 -1.202.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-116.965.726 -86.311.836
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
653.024 5.879.114
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-23 653.024 5.879.114
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-117.618.750 -92.190.950
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -31.520.386 -28.107.993
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -86.098.364 -64.082.957
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.570.178 -209.826
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
506.637.641 800.467.723
Kredilerden Nakit Girişleri
5 506.637.641 800.467.723
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-351.681.632 -759.819.753
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -351.681.632 -759.819.753
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -8.093.244 -3.654.829
Ödenen Faiz
5 -69.477.974 -45.217.300
Alınan Faiz
15.185.387 8.014.333
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
372.975.587 125.939.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
372.975.587 125.939.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
266.730.255 140.790.569
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 639.705.842 266.730.255
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 639.748.715 267.087.823
Ticari Alacaklar
753.867.430 424.999.147
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-27 298.393.667 36.479.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 455.473.763 388.519.490
Diğer Alacaklar
7 72.559.442 3.897.560
Türev Araçlar
8 105.351.238 53.132
Stoklar
9 469.735.947 390.663.282
Peşin Ödenmiş Giderler
17 37.262.001 17.834.671
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 356.665 728.276
Diğer Dönen Varlıklar
17 23.226.721 44.334.396
ARA TOPLAM
2.102.108.159 1.149.598.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.102.108.159 1.149.598.287
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
7 3.642 186
Maddi Duran Varlıklar
10 1.268.360.271 567.988.122
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 5.829.849 4.819.061
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
227.585.132 173.400.714
Şerefiye
13 2.340.995 2.340.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 225.244.137 171.059.719
Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.360.059 5.815.424
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 27.772.434
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.505.138.953 779.795.941
TOPLAM VARLIKLAR
3.607.247.112 1.929.394.228
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.500.843 335.847.784
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
161.500.843 335.847.784
Banka Kredileri
5 161.500.843 335.847.784
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
256.657.543 24.682.175
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 256.657.543 24.682.175
Banka Kredileri
5 252.098.062 21.086.117
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.559.481 3.596.058
Ticari Borçlar
1.011.249.834 526.584.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-27 639.836.656 295.508.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 371.413.178 231.076.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 14.666.030 13.285.626
Diğer Borçlar
5.952.401 2.672.811
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27 9.109 9.109
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.943.292 2.663.702
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
17 10.863.604 4.680.955
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
17 10.863.604 4.680.955
Türev Araçlar
8 2.675.660 21.327.299
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 21.646.612 66.626.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
80.189.342 35.246.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 15.495.235 11.131.670
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 64.694.107 24.115.098
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.565.401.869 1.030.954.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.565.401.869 1.030.954.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
515.289.683 268.030.070
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
515.289.683 268.030.070
Banka Kredileri
5 509.576.183 265.620.743
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.713.500 2.409.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 0 999.320
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
35.813.919 15.299.447
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
17 35.813.919 15.299.447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 5.386.275 6.829.744
Uzun Vadeli Karşılıklar
47.235.042 32.134.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 47.235.042 32.134.270
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 45.849.454 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
649.574.373 323.292.851
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.214.976.242 1.354.247.699
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.392.270.870 575.146.529
Ödenmiş Sermaye
18 84.000.000 84.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 30.149.426 30.149.426
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.009.877.215 404.179.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.009.877.215 404.179.620
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.022.267.501 417.373.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -12.390.286 -13.193.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.784.678 23.784.678
Yasal Yedekler
18 23.784.678 23.784.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 33.032.805 19.384.487
Net Dönem Karı veya Zararı
18 211.426.746 13.648.318
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.392.270.870 575.146.529
TOPLAM KAYNAKLAR
3.607.247.112 1.929.394.228
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.589.963 13.648.318 11.058.355 11.058.355
Dönem Karı (Zararı)
13.648.318 13.648.318 13.648.318
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.589.963 -2.589.963 -2.589.963
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
13.648.318 -13.648.318 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
604.894.456 803.139 211.426.746 817.124.341 817.124.341
Dönem Karı (Zararı)
211.426.746 211.426.746 211.426.746
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
604.894.456 803.139 605.697.595 605.697.595
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.390.286 23.784.678 33.032.805 211.426.746 1.392.270.870 1.392.270.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
26 211.426.746 13.648.318
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
605.697.595 -2.589.963
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 687.694.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 1.003.924 -3.237.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-83.000.718 647.491
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -82.799.933
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -200.785 647.491
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
605.697.595 -2.589.963
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
817.124.341 11.058.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
817.124.341 11.058.355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003302
BIST