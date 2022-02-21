***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ASUZU*** ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 2.678.041.855 1.241.213.253Satışların Maliyeti19 -2.113.442.723 -989.548.126TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)564.599.132 251.665.127BRÜT KAR (ZARAR)564.599.132 251.665.127Genel Yönetim Giderleri20 -86.660.344 -75.551.728Pazarlama Giderleri20 -156.133.363 -84.011.758Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -11.839.308 -3.639.463Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 228.029.648 69.499.080Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -302.405.536 -85.520.676ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)235.590.229 72.440.582Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 384.471 4.793.371Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -2.271FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)235.974.700 77.231.682Finansman Gelirleri24 382.331.014 175.027.652Finansman Giderleri24 -415.155.737 -251.726.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)203.149.977 532.551Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.276.769 13.115.767Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.102.061 -474.554Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 9.378.830 13.590.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)211.426.746 13.648.318DÖNEM KARI (ZARARI)26 211.426.746 13.648.318Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları211.426.746 13.648.318Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden 100 Adet Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 2,51700000 0,16250000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI397.371.135 212.461.348Dönem Karı (Zararı)18 211.426.746 13.648.318Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler199.024.283 208.525.706Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11-12 54.206.902 43.956.598Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 397.803Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6-22 0 397.803Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler89.553.085 31.362.212Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 21.365.815 7.770.474Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15-22 3.468.562 2.241.157Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15 64.718.708 21.350.581Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler56.645.388 45.751.296Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 -15.185.387 -8.358.916Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22-24 71.830.775 54.110.212Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 147.978.446 81.268.094Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-123.949.745 21.716.332Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8 -123.949.745 21.716.332Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -8.276.769 -13.115.767Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-384.471 -4.791.100Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10-23 -384.471 -4.791.100Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-16.748.553 1.980.238İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.249.942 19.838.953Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -330.212.376 -23.788.733Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-17-25 -66.609.926 -11.796.872Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -79.072.665 -131.808.875Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 490.220.560 105.715.320Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-17 58.499.939 94.848.743İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.575.590 -13.330.630Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları430.700.971 242.012.977Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -4.262.849 -5.436.098Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler15 -27.608.261 -22.912.701Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -1.458.726 -1.202.830YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-116.965.726 -86.311.836Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri653.024 5.879.114Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-23 653.024 5.879.114Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-117.618.750 -92.190.950Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -31.520.386 -28.107.993Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -86.098.364 -64.082.957Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.570.178 -209.826Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri506.637.641 800.467.723Kredilerden Nakit Girişleri5 506.637.641 800.467.723Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-351.681.632 -759.819.753Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -351.681.632 -759.819.753Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -8.093.244 -3.654.829Ödenen Faiz5 -69.477.974 -45.217.300Alınan Faiz15.185.387 8.014.333YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)372.975.587 125.939.686NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)372.975.587 125.939.686DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ266.730.255 140.790.569DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 639.705.842 266.730.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 639.748.715 267.087.823Ticari Alacaklar753.867.430 424.999.147İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6-27 298.393.667 36.479.657İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 455.473.763 388.519.490Diğer Alacaklar7 72.559.442 3.897.560Türev Araçlar8 105.351.238 53.132Stoklar9 469.735.947 390.663.282Peşin Ödenmiş Giderler17 37.262.001 17.834.671Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 356.665 728.276Diğer Dönen Varlıklar17 23.226.721 44.334.396ARA TOPLAM2.102.108.159 1.149.598.287TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.102.108.159 1.149.598.287DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar7 3.642 186Maddi Duran Varlıklar10 1.268.360.271 567.988.122Kullanım Hakkı Varlıkları12 5.829.849 4.819.061Maddi Olmayan Duran Varlıklar227.585.132 173.400.714Şerefiye13 2.340.995 2.340.995Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 225.244.137 171.059.719Peşin Ödenmiş Giderler17 3.360.059 5.815.424Ertelenmiş Vergi Varlığı25 0 27.772.434TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.505.138.953 779.795.941TOPLAM VARLIKLAR3.607.247.112 1.929.394.228KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar161.500.843 335.847.784İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar161.500.843 335.847.784Banka Kredileri5 161.500.843 335.847.784Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları256.657.543 24.682.175İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 256.657.543 24.682.175Banka Kredileri5 252.098.062 21.086.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.559.481 3.596.058Ticari Borçlar1.011.249.834 526.584.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6-27 639.836.656 295.508.402İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 371.413.178 231.076.127Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 14.666.030 13.285.626Diğer Borçlar5.952.401 2.672.811İlişkili Taraflara Diğer Borçlar27 9.109 9.109İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 5.943.292 2.663.702Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler17 10.863.604 4.680.955Diğer Sözleşme Yükümlülükleri17 10.863.604 4.680.955Türev Araçlar8 2.675.660 21.327.299Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 21.646.612 66.626.901Kısa Vadeli Karşılıklar80.189.342 35.246.768Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 15.495.235 11.131.670Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 64.694.107 24.115.098Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.565.401.869 1.030.954.848TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.565.401.869 1.030.954.848UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar515.289.683 268.030.070İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar515.289.683 268.030.070Banka Kredileri5 509.576.183 265.620.743Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.713.500 2.409.327Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7 0 999.320Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler35.813.919 15.299.447Diğer Sözleşme Yükümlülükleri17 35.813.919 15.299.447Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 5.386.275 6.829.744Uzun Vadeli Karşılıklar47.235.042 32.134.270Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 47.235.042 32.134.270Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 45.849.454 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER649.574.373 323.292.851TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.214.976.242 1.354.247.699ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.392.270.870 575.146.529Ödenmiş Sermaye18 84.000.000 84.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 30.149.426 30.149.426Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.009.877.215 404.179.620Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.009.877.215 404.179.620Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.022.267.501 417.373.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -12.390.286 -13.193.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23.784.678 23.784.678Yasal Yedekler18 23.784.678 23.784.678Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 33.032.805 19.384.487Net Dönem Karı veya Zararı18 211.426.746 13.648.318TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.392.270.870 575.146.529TOPLAM KAYNAKLAR3.607.247.112 1.929.394.228Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -10.603.462 162.221.926 -140.840.586 21.787.825 564.088.174 564.088.174Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-138.437.248 160.225.073 -21.787.825 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.589.963 13.648.318 11.058.355 11.058.355Dönem Karı (Zararı)13.648.318 13.648.318 13.648.318Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.589.963 -2.589.963 -2.589.963Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 417.373.045 -13.193.425 23.784.678 19.384.487 13.648.318 575.146.529 575.146.529Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.648.318 -13.648.318 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)604.894.456 803.139 211.426.746 817.124.341 817.124.341Dönem Karı (Zararı)211.426.746 211.426.746 211.426.746Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)604.894.456 803.139 605.697.595 605.697.595Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 84.000.000 30.149.426 1.022.267.501 -12.390.286 23.784.678 33.032.805 211.426.746 1.392.270.870 1.392.270.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)26 211.426.746 13.648.318DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar605.697.595 -2.589.963Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 687.694.389Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 1.003.924 -3.237.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-83.000.718 647.491Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 -82.799.933Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 -200.785 647.491Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)605.697.595 -2.589.963TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)817.124.341 11.058.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları817.124.341 11.058.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003302BIST